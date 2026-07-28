Martedì 28 luglio è andata in onda la settima puntata di Temptation Island 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è successo. La puntata è stata ricca di colpi di scena e alcune coppie hanno chiuso il loro percorso.

Temptation Island 2026 settima puntata, Bernadette e Diamante promessi sposi

La puntata ha preso il via, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, con la coppia Diamante e Bernadette. Lui, infatti, ha capito di amare solamente la fidanzata e si è deciso a farle la proposta di matrimonio. La donna, ovviamente, ha accettato e la coppia ha abbandonato il resort più unita che mai.

Decisamente differente è la situazione che coinvolge Cristian e Soraya. È quest’ultima ad aver deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, avendo oramai capito di non provare un sentimento forte verso il fidanzato.

Il confronto fra i due è molto accesso. Lei accusa: “Io urlavo per dirti che volevo il tuo amore, ma non me lo davi. Quando veniva a casa parlava con mio padre ancora prima di salutarmi. Inizialmente gli dicevo che l’amavo, poi non ricevevo mai risposta e così ho smesso di dirglielo“. Cristian, però, non torna sui propri passi: “Qui mi sono riscoperto geloso, ciò che lei cerca io ce l’ho ma non mi ha dato modo di darglielo. Lei è un’attrice, quando avevo bisogno lei non c’era“.

Il faccia a faccia ha spesso toccato anche questioni economiche ed è stato interrotto, alla fine, dal conduttore. Cristian e Soraya, ovviamente, sono usciti separati.

Il falò di confronto straordinario fra Rosario e Alessandra

Nella settima puntata di Temptation Island 2026 si è svolto un falò di confronto straordinario fra Rosario e Alessandra. I due sono usciti separati nella quarta puntata anche a causa della vicinanza fra lui e la single Giada.

Proprio Rosario ha richiesto ad Alessandra un nuovo incontro perché ha capito di essersi comportato male e di amarla profondamente. “In questi giorni non ho fatto altro che pensare a te, sei la persona che vorrei al mio fianco” confessa lui alla fidanzata, che tuttavia ha delle riserve. Alessandra, infatti, afferma di aver sofferto molto per colpa del ragazzo e ha paura di rivivere le medesime dinamiche del passato. Seppur con qualche diffidenza, alla fine, lei ha accettato di dare un’altra opportunità al compagno.

A seguire, Bisciglia legge una lettera che Gabriele ha scritto a Sara. Nel messaggio, lui chiede scusa alla ragazza per la sua eccessiva gelosia, prendendosi le colpe per la situazione che si è venuta a creare e sostenendo di preferire vederla da sola ma felice.

Temptation Island 2026 settima puntata, Sabrina e Giovanni

Nella settima puntata di Temptation Island 2026, infine, si è parlato di Sabrina e Giovanni. Lui è sempre più vicino alla single Elisa: dopo averle confessato di provare qualcosa, i due si sono chiusi in una stanza senza microfoni. Sabrina, dal canto suo, ha dato un lungo bacio a Lory per poi negare ciò che ha fatto, infastidendo non poco il tentatore: “A me sembrava un bel bacio, perché negarlo?”. Giovanni, dopo tale visione, ha chiesto per l’ennesima volta un falò di confronto e ha minacciato: se lei non l’accetta, lui abbandonerà il resort.

Continuano a essere da record gli ascolti dello show. L’appuntamento del 27 luglio, infatti, ha messo a segno un eccezionale 34% di share, con 4 milioni e 300 mila spettatori tenuti incollati davanti allo schermo.