A partire dal mese di settembre su Canale 5 è protagonista il Grande Fratello Vip 9. Il reality show, dopo la buona edizione della scorsa primavera, apre la prossima stagione televisiva dell’ammiraglia del Biscione e di seguito vi sveliamo tutto ciò che si sa.

Grande Fratello Vip 9, gli ascolti in crescita in primavera hanno convinto Mediaset a rilanciare il reality

La decisione di Mediaset di ripuntare sul Grande Fratello Vip è il frutto, come detto, del successo messo a segno nell’ottava edizione, proposta dal 17 marzo al 19 maggio e terminata con la vittoria di Alessandra Mussolini. Le diciotto puntate trasmesse hanno tenuto compagnia a una media di poco meno di 2 milioni di telespettatori, con una share del 16,93%. Si tratta di un risultato senz’altro positivo, contando che ha ottenuto un +2% di share rispetto alla media del Grande Fratello guidato da Simona Ventura da settembre a dicembre dell’anno scorso.

I risultati ottenuti hanno convinto i vertici Mediaset a puntare nuovamente sul GF Vip, che sarà fra i format di punta per tutto il periodo autunnale, in onda ogni settimana con un raddoppio settimanale. All’appuntamento fisso del venerdì se ne aggiunge uno iniziale del lunedì, poi destinato a slittare al mercoledì.

Confermata la conduttrice e gli opinionisti

In piena continuità con l’ultima edizione, nel Grande Fratello Vip 9 non sono previste delle modifiche per quel che riguarda la conduzione. Al timone dello show torna Ilary Blasi.

Riconfermata, inoltre, la coppia di opinioniste. In tale ruolo ci saranno ancora una volta Selvaggia Lucarelli, fra dicembre e gennaio al timone de L’Isola dei Famosi, e Cesara Buonamici, celebre mezzobusto del TG5.

Grande Fratello Vip 9, l’incognita dei concorrenti

Ma il successo (o l’insuccesso) dei reality show spesso dipende dal cast di concorrenti. A tal proposito l’obiettivo è quello di riuscire a creare un gruppo di volti noti al pubblico, in grado sin da subito di creare dinamiche e suscitare interesse.

Ad oggi non ci sono conferme ufficiali, ma solamente indiscrezioni. Fra queste una delle più insistenti riguarda il possibile ingresso nella Casa di Alessio Sakara, campione di arti marziali e conduttore di Tu Si Que Vales. Non si può escludere la partecipazione di alcuni partecipanti di Temptation Island: fra i papabili spicca Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo, fra le protagoniste della passata edizione del GF.

Potrebbero far parte dello show, poi, l’ex pugile Patrizio Oliva e Anna Safroncik, attrice protagonista nella passata stagione della fiction Colpa dei sensi.