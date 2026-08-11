Martedì 11 agosto, su Italia 1, va in onda la seconda puntata dello Yoga Radio Estate 2026. Il format è visibile dalle ore 21:25 circa.

Yoga Radio Estate 2026 seconda puntata, gli ascolti del debutto

Al timone dello Yoga Radio Estate, la cui nuova edizione ha debuttato settimana scorsa, c’è la coppia formata dalla cantante Noemi e dal conduttore Enrico Papi. Ai due si unisce Enzo Ferrari, speaker di Radio Bruno e che cura il timone del format sin dalla terza edizione, proposta nel 2007. Il ciclo di appuntamenti inediti ha preso il via lo scorso 4 agosto e lo show ha ottenuto ottimi di ascolti.

La prima puntata, infatti, ha tenuto compagnia a 725 mila telespettatori, con una share del 7,3%. Si tratta di un dato positivo, seppur in netto calo rispetto alla scorsa edizione, con il primo appuntamento che, sempre su Italia 1, aveva messo a segno il 9,44% di share.

Il concerto si svolge a Piacenza

La seconda puntata dello Yoga Radio Estate è visibile non solamente in televisione, ma anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. La rassegna musicale, come sempre, non è trasmessa in diretta: il concerto, infatti, si è svolto lo scorso 11 giugno.

Sul palco si alternano alcuni fra gli artisti più noti del panorama italiano e internazionale, che vengono accolti nella centrale Piazza Cavalli di Piacenza. Fra i cantanti più attesi della serata c’è senza dubbio Ditonellapiaga, che lo scorso febbraio ha ottenuto il podio al Festival di Sanremo con il brano Che Fastidio!.

Nella serata, poi, è accolto il giovane cantante Welo, che dopo aver partecipato a Sanremo Giovani ha ottenuto la popolarità con Emigrato (Italiano), canzone che poi è stata scelta come sigla della scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Yoga Radio Estate 2026 seconda puntata, la scaletta

La scaletta della seconda puntata dello Yoga Radio Estate ha come protagonista il deejay Gabry Ponte, autore di grandi successi, ha di recente pubblicato il brano DNA in collaborazione con Jovanotti.

Altri cantanti che arricchiscono la serata sono i The Kolors, J-Ax, Anna Tatangelo, Clara, Francesco Renga, Orietta Berti, Ermal Meta, Sangiovanni, Ernia e Frah Quintale. I conduttori Enrico Papi e Noemi danno il benvenuto a LDA & Aka7even, che a Sanremo hanno duettato con Poesie clandestine. Nel cast ci sono anche Nayt, Dolcenera, Nicolò Filippucci, Cioffi e Samurai Jay. Infine c’è Cate Lumina, che ha acquisito la popolarità partecipando in gara ad Amici 25.