Esordirà nel 2027 la nuova fiction Rai dal titolo Il Milanese. Si tratta di una delle novità assolute dei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato in vista del prossimo anno.

Il Milanese fiction Rai, regista e dove è girata

Le società che hanno collaborato alla realizzazione della produzione seriale sono Rai Fiction e Cross Production Srl. Le riprese della serie hanno interessato diverse località del nostro paese, specie nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

La trama è liberamente ispirata alla storia reale di Lorenzo S., che appena 14enne ha iniziato a compiere delle rapine. Una volta diventato grande è finito in carcere ed è solamente a questo punto che si è pentito e ha cambiato vita.

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Lorenzo S., insieme a Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Advocat e Mauro Marsili. La regia è affidata a Simone Spada. La prima stagione de Il Milanese è formata da otto episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno. Rai 1 ne proporrà due alla settimana, per un totale di quattro prime serate

Il Milanese fiction Rai, la trama

Al centro della storia c’è Raffaele Vasile, un noto rapinatore molto attivo in tutto il territorio del Nord Italia e per questo soprannominato Il Milanese. Dopo aver compiuto dei furti compiendo azioni spettacolari e stratagemmi ingegnosi, l’uomo è stato catturato ed ha ricevuto una condanna a 27 anni di carcere.

L’unico modo per cercare di ottenere uno sconto di pena è partecipare a un programma di giustizia riparativa presieduto dalla psicologa Veronica. L’iniziativa consiste nell’incontrare le vittime dei propri reati per comprendere i danni provocati.

Spoiler finale

Raffaele, nella fiction, ipotizza di poter sfruttare tale programma per riuscire ad evadere dal carcere. Per studiare la situazione ed escogitare un piano di fuga, il protagonista partecipa alle prime sessioni di giustizia riparativa. Ben presto, la sua diffidenza iniziale viene meno e Raffaele, anche grazie all’aiuto di Veronica, inizia un lungo percorso che lo costringerà a fare i conti con il suo passato.

Il Milanese fiction Rai, il cast

Al momento, la Rai ha annunciato solamente i due protagonisti della fiction. Il primo è Alessandro Tedeschi, già nel cast di titoli come La Preside, Fuochi d’artificio e Carosello e che presterà il volto di Raffaele Vasile. La psicologa Veronica, invece, avrà il volto di Vittoria Puccini, che per la TV di Stato ha già presenziato a fiction del calibro di Belcanto e Non mi lasciare.