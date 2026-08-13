Giovedì 13 agosto, su Real Time, va in onda la seconda puntata di Pericolosamente Obesi. La trasmissione è visibile dalle ore 21:25 circa.

Pericolosamente Obesi seconda puntata, le storie dei pazienti del dottor Procter

Dopo l’esordio avvenuto la scorsa settimana, Pericolosamente Obesi fa il proprio ritorno con la seconda puntata nella giornata odierna. In tale appuntamento, le telecamere dello show raccontano le storie di nuovi pazienti gravemente obesi che hanno deciso di tentare di cambiare la loro vita. Per farlo, i protagonisti si rivolgono alle cure del dottor Charles Procter. Si tratta di uno dei massimi esperti negli Stati Uniti in tema di obesità, che ha il proprio studio nella città Atlanta.

In ogni episodio di Pericolosamente Obesi, i pazienti raccontano la loro vita e parlano della loro condizione. Solamente in un secondo momento incontrano il medico curante e instaurano con il professionista una strategia per cercare di dimagrire. Il format, diffuso a livello internazionale con il titolo originale Dangerously Obesity, è fruibile anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+.

La storia di Ty

Al centro della seconda puntata di Pericolosamente Obesi c’è, in primis, la storia di Ty. Si tratta di un ragazzo che ha appena 22 anni e che è costretto a fare i conti con le conseguenze dovute alla sua obesità. Un problema, questo, che il protagonista ha già da diverso tempo, fin da quando frequentava le scuole. Ty, anche per questo, si è dovuto difendere dalle angherie dei bulli. Il protagonista è finalmente riuscito ad affrontare la sua famiglia e a raccontare loro di essere omosessuale. Ora il paziente ha deciso di affidarsi alle cure di Charles Procter per cercare di perdere peso e ritrovare la sicurezza in sé stesso.

Pericolosamente Obesi seconda puntata, la storia di Yolanda

Nella seconda puntata del format Pericolosamente Obesi, poi, il medico al centro della produzione incontra un’altra paziente, ovvero Yolanda. Ha 39 anni, è originaria della Georgia e a causa del suo peso ha una vita tutt’altro che semplice. Ha dei problemi a deambulare e per svolgere quasi tutte le principali faccende quotidiane la donna deve fare affidamento su sua figlia adolescente.

Yolanda ha scelto di affidarsi alle cure del dottor Charles Procter con un obiettivo: riprendere in mano la propria vita per potersi occupare attivamente delle figlie. La donna incontra, ad Atlanta, il dottore, che decide di sottoporla a un duro percorso caratterizzato dalla dieta e dall’attività fisica.