Tires 3 è la terza stagione della dissacrante comedy americana creata da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever, disponibile dal 13 agosto 2026 su Netflix. La serie torna nell’improbabile ambiente di Valley Forge Automotive, dove Will e suo cugino Shane devono affrontare le conseguenze della crescita dell’attività e, soprattutto, della loro nuova posizione all’interno dell’azienda.
Dopo essere diventati comproprietari dell’officina, i due protagonisti scoprono infatti che ottenere maggiore potere significa anche assumersi nuove responsabilità. Mentre Will comincia a interrogarsi sulle scelte compiute nella propria vita, Shane si ritrova quasi controvoglia davanti alla possibilità di diventare finalmente adulto.
Regia, produzione e protagonisti della serie Tires 3
Tires è stata creata da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever, che continuano ad avere un ruolo centrale anche dietro le quinte della terza stagione.
La regia è affidata a John McKeever, mentre tra gli sceneggiatori figurano Gillis, Gerben, McKeever, Charles Blyzniuk, Chris O’Connor, Amy McLeish, Bobby Telatovich, Sam Mazany e Grace Cohen.
I protagonisti restano Steve Gerben, che interpreta l’insicuro Will, e Shane Gillis, nel ruolo del provocatorio cugino Shane.
Tornano inoltre Chris O’Connor come Cal, Kilah Fox nel ruolo di Kilah e Stavros Halkias come Dave.
La terza stagione amplia notevolmente il gruppo di guest star con Rachel Blanchard, Garret Dillahunt, Anjelica Bette Fellini, Matt Walsh, Jamie-Lynn Sigler, Billy Magnussen, Taylor Misiak, Sofia Hasmik, Bobby Lee e Dan Soder.
Dove è stata girata?
Tires 3 è stata girata principalmente in Pennsylvania, mantenendo l’ambientazione che caratterizza la serie fin dalla prima stagione.
Il cuore della storia rimane la Valley Forge Automotive Center, l’officina nella quale Will, Shane e gli altri dipendenti trascorrono gran parte delle loro giornate tra clienti improbabili, problemi economici e conversazioni decisamente poco professionali.
La scelta di un ambiente semplice e realistico è uno degli elementi distintivi della serie: l’officina non è soltanto il luogo di lavoro dei protagonisti, ma diventa il teatro praticamente perfetto per i loro continui scontri.
Trama della serie tv Tires 3
La seconda stagione ha cambiato gli equilibri della Valley Forge e adesso Will e Shane sono comproprietari dell’attività.
Quella che potrebbe sembrare una grande conquista professionale porta però con sé una quantità di problemi completamente nuovi.
Will continua a essere ansioso e insicuro, ma la nuova responsabilità lo obbliga a interrogarsi seriamente sulla propria vita. Per la prima volta comincia a pensare alla strada che non ha intrapreso e a chiedersi se l’officina sia davvero il futuro che desiderava.
Anche Shane si trova davanti a un cambiamento.
Il cugino irresponsabile che ha trascorso anni a tormentare Will deve improvvisamente confrontarsi con qualcosa che ha sempre cercato di evitare: diventare adulto.
Naturalmente, il percorso non sarà semplice.
Tra clienti assurdi, nuovi dipendenti, problemi nella gestione dell’attività e le immancabili provocazioni tra colleghi, la Valley Forge continua a essere un luogo nel quale anche il problema più semplice può trasformarsi rapidamente in un disastro.
I nuovi personaggi di Tir£es 3
La terza stagione introduce numerosi personaggi destinati a complicare ulteriormente la vita dell’officina.
Rachel Blanchard interpreta Bonnie, la nuova e stravagante fidanzata di Phil. La donna porta nella vita dell’uomo – e inevitabilmente anche nell’officina – le sue pratiche legate alla guarigione spirituale, nonostante i ragazzi non sembrino particolarmente entusiasti.
Garret Dillahunt interpreta invece Thatch, il terrificante fratello di Frank.
Anjelica Bette Fellini è Cara, una ragazza dal carattere imprevedibile, diretto e provocatorio, mentre Matt Walsh interpreta Claude, dipendente della concorrente Tire World.
A questi si aggiungono diverse guest star che entrano nel mondo di Will e Shane durante i nuovi episodi.
Spoiler finale: come finisce Tires 3?
La terza stagione mette soprattutto alla prova il nuovo equilibrio tra Will e Shane. Diventare comproprietari non risolve infatti i loro problemi, ma li costringe a capire quale futuro vogliano realmente costruire.
Per Will la questione diventa anche personale. Il protagonista deve confrontarsi con le occasioni perdute e con la possibilità che la vita che sta conducendo non sia quella che aveva immaginato.
Shane, al contrario, comincia lentamente a capire che non può trascorrere tutta la vita evitando responsabilità e trasformando qualsiasi situazione in una battuta.
Il loro rapporto rimane naturalmente conflittuale, ma dietro insulti e provocazioni emerge ancora una volta il legame che ha permesso ai due cugini di mantenere in piedi l’attività.
La stagione debutta il 13 agosto 2026: per questo il finale completo degli episodi non è ancora disponibile al momento della pubblicazione e questa sezione potrà essere aggiornata con tutti gli spoiler dopo l’uscita su Netflix.
Cast completo della serie tv Tires 3
- Steve Gerben: Will
- Shane Gillis: Shane
- Chris O’Connor: Cal
- Kilah Fox: Kilah
- Stavros Halkias: Dave
- Rachel Blanchard: Bonnie
- Garret Dillahunt: Thatch
- Anjelica Bette Fellini: Cara
- Matt Walsh: Claude
Quanti episodi sono Tires 3?
La terza stagione di Tires è composta da 12 episodi, confermando il formato più ampio già adottato per la seconda stagione.
I nuovi episodi arrivano su Netflix dal 13 agosto 2026, riportando gli spettatori all’interno della Valley Forge e delle disastrose giornate lavorative di Will e Shane.