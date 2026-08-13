Tires 3 è la terza stagione della dissacrante comedy americana creata da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever, disponibile dal 13 agosto 2026 su Netflix. La serie torna nell’improbabile ambiente di Valley Forge Automotive, dove Will e suo cugino Shane devono affrontare le conseguenze della crescita dell’attività e, soprattutto, della loro nuova posizione all’interno dell’azienda.

Dopo essere diventati comproprietari dell’officina, i due protagonisti scoprono infatti che ottenere maggiore potere significa anche assumersi nuove responsabilità. Mentre Will comincia a interrogarsi sulle scelte compiute nella propria vita, Shane si ritrova quasi controvoglia davanti alla possibilità di diventare finalmente adulto.

Regia, produzione e protagonisti della serie Tires 3

Tires è stata creata da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever, che continuano ad avere un ruolo centrale anche dietro le quinte della terza stagione.

La regia è affidata a John McKeever, mentre tra gli sceneggiatori figurano Gillis, Gerben, McKeever, Charles Blyzniuk, Chris O’Connor, Amy McLeish, Bobby Telatovich, Sam Mazany e Grace Cohen.

I protagonisti restano Steve Gerben, che interpreta l’insicuro Will, e Shane Gillis, nel ruolo del provocatorio cugino Shane.

Tornano inoltre Chris O’Connor come Cal, Kilah Fox nel ruolo di Kilah e Stavros Halkias come Dave.

La terza stagione amplia notevolmente il gruppo di guest star con Rachel Blanchard, Garret Dillahunt, Anjelica Bette Fellini, Matt Walsh, Jamie-Lynn Sigler, Billy Magnussen, Taylor Misiak, Sofia Hasmik, Bobby Lee e Dan Soder.

Dove è stata girata?

Tires 3 è stata girata principalmente in Pennsylvania, mantenendo l’ambientazione che caratterizza la serie fin dalla prima stagione.

Il cuore della storia rimane la Valley Forge Automotive Center, l’officina nella quale Will, Shane e gli altri dipendenti trascorrono gran parte delle loro giornate tra clienti improbabili, problemi economici e conversazioni decisamente poco professionali.

La scelta di un ambiente semplice e realistico è uno degli elementi distintivi della serie: l’officina non è soltanto il luogo di lavoro dei protagonisti, ma diventa il teatro praticamente perfetto per i loro continui scontri.

Trama della serie tv Tires 3

La seconda stagione ha cambiato gli equilibri della Valley Forge e adesso Will e Shane sono comproprietari dell’attività.

Quella che potrebbe sembrare una grande conquista professionale porta però con sé una quantità di problemi completamente nuovi.

Will continua a essere ansioso e insicuro, ma la nuova responsabilità lo obbliga a interrogarsi seriamente sulla propria vita. Per la prima volta comincia a pensare alla strada che non ha intrapreso e a chiedersi se l’officina sia davvero il futuro che desiderava.

Anche Shane si trova davanti a un cambiamento.

Il cugino irresponsabile che ha trascorso anni a tormentare Will deve improvvisamente confrontarsi con qualcosa che ha sempre cercato di evitare: diventare adulto.

Naturalmente, il percorso non sarà semplice.

Tra clienti assurdi, nuovi dipendenti, problemi nella gestione dell’attività e le immancabili provocazioni tra colleghi, la Valley Forge continua a essere un luogo nel quale anche il problema più semplice può trasformarsi rapidamente in un disastro.

I nuovi personaggi di Tir£es 3

La terza stagione introduce numerosi personaggi destinati a complicare ulteriormente la vita dell’officina.

Rachel Blanchard interpreta Bonnie, la nuova e stravagante fidanzata di Phil. La donna porta nella vita dell’uomo – e inevitabilmente anche nell’officina – le sue pratiche legate alla guarigione spirituale, nonostante i ragazzi non sembrino particolarmente entusiasti.

Garret Dillahunt interpreta invece Thatch, il terrificante fratello di Frank.

Anjelica Bette Fellini è Cara, una ragazza dal carattere imprevedibile, diretto e provocatorio, mentre Matt Walsh interpreta Claude, dipendente della concorrente Tire World.

A questi si aggiungono diverse guest star che entrano nel mondo di Will e Shane durante i nuovi episodi.

Spoiler finale: come finisce Tires 3?

La terza stagione mette soprattutto alla prova il nuovo equilibrio tra Will e Shane. Diventare comproprietari non risolve infatti i loro problemi, ma li costringe a capire quale futuro vogliano realmente costruire.

Per Will la questione diventa anche personale. Il protagonista deve confrontarsi con le occasioni perdute e con la possibilità che la vita che sta conducendo non sia quella che aveva immaginato.

Shane, al contrario, comincia lentamente a capire che non può trascorrere tutta la vita evitando responsabilità e trasformando qualsiasi situazione in una battuta.

Il loro rapporto rimane naturalmente conflittuale, ma dietro insulti e provocazioni emerge ancora una volta il legame che ha permesso ai due cugini di mantenere in piedi l’attività.

La stagione debutta il 13 agosto 2026: per questo il finale completo degli episodi non è ancora disponibile al momento della pubblicazione e questa sezione potrà essere aggiornata con tutti gli spoiler dopo l’uscita su Netflix.

Cast completo della serie tv Tires 3

Steve Gerben : Will

: Will Shane Gillis : Shane

: Shane Chris O’Connor : Cal

: Cal Kilah Fox : Kilah

: Kilah Stavros Halkias : Dave

: Dave Rachel Blanchard : Bonnie

: Bonnie Garret Dillahunt : Thatch

: Thatch Anjelica Bette Fellini : Cara

: Cara Matt Walsh: Claude

Quanti episodi sono Tires 3?

La terza stagione di Tires è composta da 12 episodi, confermando il formato più ampio già adottato per la seconda stagione.

I nuovi episodi arrivano su Netflix dal 13 agosto 2026, riportando gli spettatori all’interno della Valley Forge e delle disastrose giornate lavorative di Will e Shane.