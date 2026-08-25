Meghan Markle potrebbe entrare a far parte del cast di The Gentlemen 3. La Duchessa di Sussex tornerebbe, dunque, a praticare il mestiere che l’ha resa famosa, ovvero quello da attrice.

Meghan Markle The Gentlemen 3, il ritorno in Gran Bretagna dopo i problemi con la Famiglia Reale

L’approdo di Meghan Markle a The Gentlemen 3 coinciderebbe con la scelta dei Duchi di Sussex di tornare a vivere in Gran Bretagna. Un ritorno, questo, che qualora dovesse concretizzarsi attirerebbe, senza dubbio, l’interesse di tutti i tabloid inglesi e non solo.

D’altronde, Meghan Markle e il marito Harry da sei anni si sono trasferiti in California, dopo che nel 2020 avevano concordato con la compianta Regina Elisabetta II l’uscita dalla Famiglia Reale inglese.

I coniugi, in UK, si troverebbero nuovamente vicini a Re Carlo e alla Regina Camilla, oltre che ai principi William e Kate Middleton, con cui negli anni hanno avuto numerosi scontri verbali, accentuati nel 2023 con l’uscita di Spare, discussa autobiografia di Harry nella quale ha svelato segreti e attriti interni alla Famiglia Reale.

Meghan Markle The Gentlemen 3, la serie britannica un successo globale

Meghan Markle, in Gran Bretagna, dovrebbe partecipare al set di The Gentlemen, una delle serie tv di Netflix di maggior successo degli ultimi anni. La seconda stagione debutterà il 3 settembre, ma la produzione è già a lavoro sul prossimo capitolo e la scelta sarebbe quella di far entrare nel cast la Duchessa, con un ruolo al momento ancora ignoto.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una possibile marcia indietro da parte della piattaforma OTT, che avrebbe deciso di ritirare l’offerta rivolta a Markle dopo aver visto le reazioni poco entusiaste da parte del pubblico. Tale indiscrezione, tuttavia, non avrebbe trovato alcuna conferma e, anzi, pare che le trattative fra Netflix e la Duchessa siano ancora in corso.

I precedenti lavori su Netflix

Meghan Markle, qualora venisse ufficializzato l’arrivo a The Gentlemen 3, tornerebbe a lavorare dopo circa dieci anni di stop, iniziato con l’ufficializzazione della sua storia d’amore con Harry.

Prima di entrare nella Famiglia Reale, tuttavia, Meghan ha partecipato a diverse produzioni statunitense di grande successo, da Come ammazzare il capo e vivere felice a Fringe, passando per Suits, la serie tv che l’ha resa nota al grande pubblico.

L’impegno a The Gentlemen confermerebbe l’interesse di Netflix nei confronti della Duchessa, già coinvolta negli scorsi anni in diverse produzioni realizzate dalla piattaforma. Le più note sono la docu-serie Harry e Meghan, realizzata nel 2022, e With Love Meghan, show uscito a marzo e nel quale venivano dati consigli domestici e sul lifestyle.