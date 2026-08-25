Format da sconfiggere in Italia, ma centrale nella propria programmazione tv in Spagna e Germania. Stiamo parlando di Affari Tuoi, game show che a livello internazionale è sempre più un riferimento per Mediaset.

Mediaset Affari Tuoi, le versioni spagnole e tedesche

Da tempo, è noto, Affari Tuoi è fra le proposte di Telecinco, rete fra le più viste della Spagna e di proprietà di Media For Europe, gruppo editoriale che ha come azionista di controllo la holding italiana Fininvest e che ha Pier Silvio Berlusconi come Amministratore Delegato.

In Spagna il game show si intitola ¡Allá tú! e ha un meccanismo di funzionamento decisamente molto simile a quello italiano, con un concorrente che, in ogni puntata, è chiamato a scegliere una serie di pacchi che contengono diverse categorie di premi di natura economica.

La notizia è che nelle ultime ore Media For Europe ha deciso di puntare su Affari Tuoi anche in Germania. Questa volta il format è intitolato Deal or no Deal, ovvero il titolo internazionale con cui è conosciuto lo show, e debutterà prossimamente su Sat1.

Mediaset Affari Tuoi, le dure parole che l’AD aveva speso contro il format

La scelta di Mediaset di puntare a livello internazionale su Affari Tuoi lascia sorpresi, considerate le parole che Pier Silvio Berlusconi, appena un anno fa, aveva speso contro il game show.

In occasione della presentazione dei palinsesti 2025-2026, infatti, aveva dichiarato: “Affari Tuoi è un formato ahimè di successo in tutti i Paesi del mondo. È un gioco in cui si vincono premi senza particolari meriti”. L’Amministratore Delegato Mediaset, poi, aveva anche aggiunto: “Mi chiedo se sia giusto che la Rai mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. Detto questo, tanto di cappello per un programma che fa il 30% tutte le sere“.

In Italia il Biscione continua a puntare su La Ruota della Fortuna

La messa in onda del game show in Germania e Spagna non ha alcuna conseguenza sui consueti palinsesti televisivi italiani. Nel nostro paese, infatti, Affari Tuoi continuerà a essere il game show dell’access prime time di Rai 1, dove è condotto da Stefano De Martino. D’altro canto, Mediaset non sembra intenzionata a rinunciare a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, che complici gli ottimi ascolti ottenuti anche in estate continuerà ad andare in onda su Canale 5 anche nei prossimi mesi.