Giovedì 3 settembre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Pericolosamente Obesi. La trasmissione è visibile dalle ore 21:25 circa.

Pericolosamente Obesi 3 settembre, un nuovo paziente per il dottor Charles Procter

Distribuito a livello internazionale con il titolo Dangerously Obese, il programma, come diversi altri proposti su Real Time, è realizzato dalla statunitense TLC. Proprio in tale emittente hanno debuttato gli episodi.

Al centro della puntata di oggi, che ha una durata di circa un’ora, c’è la storia di un nuovo paziente, che gravemente obeso ha deciso di riprendere in mano la sua vita e tentare di dimagrire. Il protagonista, in particolare, racconta il suo percorso di vita e ciò che lo ha portato a prendere peso, per poi raggiungere la città di Atlanta, dove ha sede lo studio del dottor Charles Procter. Il medico visita il paziente e predispone per lui un piano di dimagrimento.

Al termine dell’episodio, visibile anche in streaming su Discovery+, il protagonista mostra il risultato ottenuto e svela quanti chili è riuscito a perdere.

La storia di Bryan

Al centro di Pericolosamente Obesi del 3 settembre c’è Bryan Carr. L’uomo è originario della Georgia e quando ha deciso di chiedere aiuto e rivolgersi al dottor Procter ha raggiunto un peso superiore ai 270 chilogrammi.

L’obesità del protagonista è dovuta soprattutto a dei problemi di natura emotiva. Sin da quando era bambino è stato in sovrappeso e per questa sua condizione è stato spesso preso di mira dai bulli. A peggiorare ulteriormente la situazione è stato il divorzio dei genitori, avvenuto quando Bryan andava ancora alle scuole elementari. La sofferenza per tale fatto lo ha spinto a rifugiarsi nel cibo.

Pericolosamente Obesi 3 settembre, il percorso per sottoporsi a un intervento

Bryan, in Pericolosamente Obesi, ha deciso di voler perdere chili perché a causa del suo peso eccessivo ha perso troppe occasioni da condividere con amici e familiari. Con il passare degli anni, il paziente si è sempre più isolato fino a sviluppare una forma di depressione, che ha ulteriormente accentuato la sua dipendenza dal cibo.

Durante l’appuntamento odierno del programma, Bryan si è recato dal dottor Charles Procter. Quest’ultimo, dopo aver visitato, ha predisposto un percorso per perdere peso, permettendo all’uomo di sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica. A rendere il tutto più complesso, tuttavia, c’è un problema di salute a una gamba che Bryan ha da anni e che gli ha sempre impedito di praticare attività sportiva.