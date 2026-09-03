The Gentlemen 2 è la seconda stagione della serie tv crime creata da Guy Ritchie, disponibile dal 3 settembre 2026 su Netflix. I nuovi otto episodi riportano al centro della storia Theo James e Kaya Scodelario, rispettivamente nei ruoli di Eddie Horniman e Susie Glass.

È trascorso un anno da quando Eddie e Susie hanno unito le forze per lavorare nell’impero criminale di Bobby Glass. Eddie, però, non è più il duca riluttante che cercava di liberarsi del traffico di marijuana nascosto nella proprietà di famiglia. Ha scoperto di possedere un autentico talento per gli affari illegali e ora vuole ampliare il proprio potere. La nuova stagione porta inoltre la storia in Italia, dove entrano in scena il boss mafioso Marco Moretti, interpretato da Sergio Castellitto, e l’instabile faccendiere Cico Maldini, al quale dà volto Michele Morrone.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Gentlemen 2

Guy Ritchie rimane il creatore e principale riferimento creativo di The Gentlemen 2. Le sceneggiature sono firmate da Guy Ritchie, Matthew Read, Danielle Ward, John Jackson e Iain Weatherby, mentre alla regia si alternano Guy Ritchie, Eran Creevy e Nick Rowland.

La serie è prodotta da Moonage Pictures e Miramax Television per Netflix. Tra i produttori esecutivi figurano Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Matthew Read, Will Gould, Simon Crawford Collins, Frith Tiplady, Jonathan Glickman e Marc Helwig. Theo James partecipa inoltre come co-executive producer.

Il protagonista rimane Eddie Horniman, interpretato da Theo James. Dopo aver ereditato il titolo di Duca di Halstead e aver scoperto la gigantesca coltivazione di marijuana nascosta sotto la proprietà di famiglia, Eddie ha ormai accettato la propria inclinazione per il crimine.

Kaya Scodelario torna invece nel ruolo di Susie Glass. La donna considera Eddie un investimento importante per gli affari della famiglia, ma l’ambizione crescente del duca rischia di modificare radicalmente il loro equilibrio.

Il rapporto tra i due continua a muoversi tra attrazione, complicità e diffidenza. Più Eddie acquista potere, più Susie deve domandarsi se abbia ancora accanto un alleato oppure un potenziale concorrente.

Dove è stata girata?

The Gentlemen 2 è stata girata tra Inghilterra e Italia.

Per gli esterni della proprietà degli Horniman torna Badminton House, nel Gloucestershire. La produzione britannica ha lavorato anche ad Ashcombe House nel Wiltshire, Swakeleys House nella zona occidentale di Londra, White Waltham Airfield nel Berkshire e presso la Cattedrale di Salisbury.

Una delle principali novità è però rappresentata dall’Italia.

Le riprese si sono svolte nell’estate del 2025 in Piemonte, soprattutto sul Lago Maggiore.

La troupe ha lavorato a Verbania, Pallanza, Intra e Stresa. Tra le location utilizzate figurano il Grand Hotel Majestic, Villa Rusconi-Clerici, Piazza Garibaldi e la Chiesa di San Leonardo.

Gli scenari italiani diventano parte integrante dell’espansione internazionale degli affari di Eddie e Susie e introducono il nuovo fronte criminale legato a Marco Moretti e Cico Maldini.

Trama della serie tv The Gentlemen 2

È trascorso un anno dall’alleanza tra Eddie Horniman e Susie Glass.

I due lavorano ormai insieme per l’impero criminale di Bobby Glass e gli affari hanno assunto una dimensione sempre più internazionale.

Eddie è profondamente cambiato.

Il mondo criminale che inizialmente considerava un problema da eliminare è diventato una passione.

Il duca vuole ampliare l’attività e utilizzare i profitti per recuperare le proprietà che la famiglia Horniman ha perduto nel corso delle generazioni.

La sua ambizione non si ferma però alle terre.

Eddie vuole costruire un potere autonomo.

Susie osserva con attenzione questa trasformazione.

Ha contribuito personalmente a introdurlo nel mondo degli affari illegali, ma adesso il suo allievo rischia di diventare troppo ambizioso.

Contemporaneamente Bobby Glass comincia a prendere decisioni sempre più azzardate.

Eddie e Susie devono quindi affrontare una scelta delicatissima: continuare a seguire gli ordini del patriarca oppure intervenire direttamente prima che le sue decisioni mettano in pericolo l’intera organizzazione.

La situazione si complica ulteriormente con il ritorno di Stanley Johnston, il miliardario americano interpretato da Giancarlo Esposito.

Ma il vero salto di livello avviene quando gli affari conducono Eddie e Susie in Italia.

Qui incontrano Marco Moretti, potente e spietato boss mafioso interpretato da Sergio Castellitto.

Per muoversi all’interno del mercato criminale italiano devono affidarsi anche a Cico Maldini, interpretato da Michele Morrone, un faccendiere tanto utile quanto imprevedibile.

Entra inoltre nella storia Bella, interpretata da Benedetta Porcaroli.

La nuova rete di rapporti porta Eddie e Susie in un territorio nel quale le regole britanniche non sono più sufficienti.

Ogni accordo comporta un prezzo e ogni alleanza può trasformarsi rapidamente in un tradimento.

Parallelamente Eddie comincia a guardare anche alla politica come possibile strumento per aumentare la propria influenza.

La scalata del Duca di Halstead diventa quindi sempre più pericolosa: criminalità, aristocrazia, politica e grandi patrimoni finiscono per appartenere alla stessa partita.

Spoiler finale

Al momento della pubblicazione, gli otto episodi di The Gentlemen 2 debuttano su Netflix il 3 settembre 2026. Per questo motivo il finale completo non viene anticipato con dettagli non ancora confermati.

La parte conclusiva della stagione ruota comunque intorno alla crescita incontrollata dell’ambizione di Eddie e alla conseguente crisi degli equilibri costruiti con Susie e Bobby Glass.

Eddie non vuole più essere soltanto il proprietario delle terre utilizzate dall’organizzazione.

Vuole diventare uno dei protagonisti dell’impero.

Questo mette inevitabilmente alla prova il rapporto con Susie.

La loro attrazione e la profonda complicità costruita durante gli affari convivono ormai con un problema molto più pericoloso: entrambi vogliono mantenere il controllo.

A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono gli affari italiani e i rapporti con Marco Moretti e Cico Maldini, che ampliano enormemente la posta in gioco.

La domanda decisiva diventa quindi se Eddie e Susie possano continuare a costruire insieme il loro impero oppure se la stessa ambizione che li ha avvicinati sia destinata a trasformarli in avversari.

Netflix ha già confermato ufficialmente la terza stagione di The Gentlemen. Il secondo capitolo rappresenta quindi una nuova fase nella trasformazione di Eddie da aristocratico coinvolto accidentalmente nel crimine a uomo deciso a conquistare un potere sempre maggiore.

Cast completo della serie tv The Gentlemen 2

Il cast della seconda stagione riunisce i principali protagonisti del primo capitolo e introduce numerosi nuovi personaggi. Tra gli ingressi più importanti ci sono Sergio Castellitto, Michele Morrone, Benedetta Porcaroli e Hugh Bonneville.

Theo James : Eddie Horniman

: Eddie Horniman Kaya Scodelario : Susie Glass

: Susie Glass Daniel Ings : Freddy Horniman

: Freddy Horniman Ray Winstone : Bobby Glass

: Bobby Glass Joely Richardson : Lady Sabrina Horniman

: Lady Sabrina Horniman Vinnie Jones : Geoff Seacombe

: Geoff Seacombe Giancarlo Esposito : Stanley Johnston

: Stanley Johnston Michael Vu : Jimmy Chang

: Jimmy Chang Harry Goodwins : Jack Glass

: Jack Glass Jasmine Blackborow : Charly Horniman

: Charly Horniman Ruby Sear : Gabrielle

: Gabrielle Pearce Quigley : John “The Gospel” Dixon

: John “The Gospel” Dixon Sergio Castellitto : Marco Moretti

: Marco Moretti Michele Morrone : Cico Maldini

: Cico Maldini Benedetta Porcaroli : Bella

: Bella Hugh Bonneville: Lord Hawthorne

Nel cast della seconda stagione figurano inoltre Benjamin Clementine, Amra Mallassi, Tyler Conti, Chris Eubank Jr. e Maya Jama. I rispettivi personaggi non sono ancora stati comunicati ufficialmente: i nomi verranno quindi inseriti soltanto quando sarà possibile associarli con certezza ai relativi interpreti.