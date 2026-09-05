Lunedì 7 settembre parte Foodish 2026. Il format è proposto a partire dalle ore 20:30, sia in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky Uno.

Foodish 2026, Joe Bastianich al timone delle nuove puntate

Foodish, produzione originale della Banijay Italia, torna dunque a presiedere la fascia dell’access prime time con puntate inedite. Esse sono visibili anche in streaming sul sito web di TV8, oltre che su Sky Go e Now TV.

Alla conduzione di Foodish, come in tutte le puntate fino a ora realizzate, torna Joe Bastianich. L’ex giudice di MasterChef è chiamato, ancora una volta, ad accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta del panorama gastronomico del nostro paese. In tutti i suoi spostamenti il padrone di casa è supportato dall’autista Vittorio.

Il regolamento

Ogni puntata di Foodish è dedicata a un particolare tema, dalla piadina notturna alle tipiche tapas spagnole, passando per la classica pizza. Bastianich, negli appuntamenti, è affiancato da un volto celebre del mondo del cinema, dello spettacolo o dello sport. Insieme assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10 per decretare la migliore in città.

Le sfide sono animate da quattro concorrenti, che si contendono la vittoria in una successione di sfide uno contro uno. Il primo a cimentarsi nella trasmissione indossa di diritto il grembiule di Foodish, che conserverà se risulterà essere il vincitore o cederà all’avversario in caso di sconfitta. Al termine dell’ultima sfida chi rimarrà col grembiule indosso si aggiudicherà la vittoria della puntata.

Il trionfatore riceverà un contributo economico, un’assicurazione per tutelare la propria attività, una targa e la possibilità di apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale.

Foodish 2026, gli ospiti della prima settimana

In occasione della prima puntata di Foodish, in onda il 7 settembre, Joe Bastianich si reca a Lecce. Qui va alla scoperta delle ricette delle bombette insieme ad Adriano Pappalardo. L’8 settembre, a Riccione, il conduttore è con Elenoire Casalegno e insieme cercano la miglior grigliata di pesce.

Mercoledì lo show non va in onda per lasciare posto alla Champions League, mentre il giovedì ci si sposta a Cagliari, dove Bastianich e Rebecca Staffelli gustano diverse tipologie di fregola. In chiusura di settimana, il venerdì, il conduttore e Roberto Di Pinto vanno a caccia della miglior pasta aglio, olio e peperoncino di Milano.

Durante l’edizione presenziano svariati altri ospiti, fra cui Massimo Giletti, Maddalena Corvaglia, Paola Barale, Juri Chech, Jerry Calà, DJ Ringo, Francesco Pannofino, Raffaella Fico, Giorgio Mastrota, Estefania Bernal, Anna Zhang e Awed.