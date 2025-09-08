TV8 riaccoglie, nel palinsesto, Foodish, che giunge così alla seconda edizione. La prima puntata è prevista lunedì 8 settembre.

Foodish seconda edizione, al timone Joe Bastianich

La seconda edizione di Foodish è condotta, ancora una volta, da Joe Bastianich. Imprenditore e grande conoscitore del mondo della cucina, è anche un amatissimo personaggio televisivo italiano, storico giudice di MasterChef Italia, nonché vincitore di Pechino Express 2023.

Realizzato dalla Banijay Italia, il programma mantiene la medesima collocazione oraria della stagione del debutto. TV8 propone gli appuntamenti inediti dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20:30 circa. Le puntate hanno una durata di circa 50 minuti.

La prima edizione di Foodish è andata in onda dal 7 aprile al 3 giugno, per un totale di 31 puntate.

Come funziona il format

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Foodish. Anche nella seconda edizione del programma, il conduttore si reca, in ogni appuntamento, in una particolare zona del nostro paese, per assaggiare un piatto tradizionale.

Una volta nel luogo, il conduttore incontra un ospite vip, appartenente al mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport italiano. Entrambi diventano i giudici della sfida, ad eliminazione diretta, fra quattro ristoratori. Il primo indossa automaticamente il grembiule del vincitore e, con la propria versione della preparazione protagonista della serata, affronta un concorrente. Le due ricette proposte, dopo gli assaggi, sono giudicate con un voto da 0 a 10 sia Bastianich che dal suo ospite.

Il vincitore del faccia a faccia ottiene il grembiule del trionfatore e sfida un altro opponente e così via, fino all’ultimo confronto. Al termine di esso, lo sfidante che ha mantenuto il grembiule è il vincitore della puntata e porta a casa la targa celebrativa per il locale più foodish.

Foodish seconda edizione, ospiti e località visitate

Joe Bastianich, nella seconda edizione di Foodish, accoglie vari ospiti. Attesi, in primis, il cantautore Cristiano Malgioglio, l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e la futura conduttrice del Grande Fratello Simona Ventura. A loro si uniscono altri volti molto celebri, fra cui il comico Fru, la conduttrice Benedetta Parodi, la showgirl Carmen Russo e l’attore comico Francesco Paolantoni.

Sono numerose, poi, anche le località visitate. Nelle nuove puntate, le telecamere del programma visitano Milano, capoluogo della Lombardia, e Catania, in Sicilia. Nel mezzo, il padrone di casa ha la possibilità di gustare alcune preparazioni tradizionali della Liguria, della Capitale Roma, delle Marche e della Riviera Adriatica, per poi tornare in Sicilia, a Palermo.