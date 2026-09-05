L’Attachement – La tenerezza è un film drammatico franco-belga del 2024 diretto da Carine Tardieu, in onda sabato 5 settembre 2026 alle 21:15 su Sky Cinema Uno. La protagonista è Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Sandra Ferney, una donna indipendente che non ha mai desiderato diventare madre.

La morte improvvisa della vicina Cécile cambia però profondamente la sua quotidianità. Sandra diventa infatti un punto di riferimento per Alex Perthuis, interpretato da Pio Marmaï, e soprattutto per il piccolo Elliott, al quale dà volto César Botti. Il film riflette così sulla possibilità di costruire una famiglia attraverso l’affetto anziché esclusivamente attraverso i legami di sangue.

Regia, produzione e protagonisti del film L’Attachement – La tenerezza

La regia è firmata da Carine Tardieu, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Raphaële Moussafir e Agnès Feuvre.

Il film è tratto dal romanzo L’Intimité di Alice Ferney. La fotografia è curata da Elin Kirschfink e Yann Maritaud, il montaggio da Christel Dewynter e le musiche da Eric Slabiak.

La protagonista Sandra Ferney è interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Sandra gestisce una libreria femminista, è single per scelta e ha costruito un’esistenza nella quale l’indipendenza rappresenta un valore irrinunciabile.

Pio Marmaï interpreta invece Alex Perthuis, il vicino di Sandra. La morte della compagna Cécile durante il parto lo lascia improvvisamente solo con una neonata e con Elliott, il bambino che ha cresciuto pur non essendone il padre biologico.

Dove è stato girato?

L’Attachement – La tenerezza è stato girato principalmente a Rennes, in Bretagna.

Le riprese sono iniziate nell’estate del 2023 e sono proseguite durante l’autunno.

Carine Tardieu utilizza la città francese senza trasformarla in una presenza invadente. Il centro del racconto rimane infatti costituito dagli appartamenti nei quali vivono Sandra e la famiglia di Alex, dalla libreria della protagonista, dalla scuola di Elliott e dagli altri luoghi della loro quotidianità.

Gli ambienti domestici assumono un’importanza particolare perché sono proprio le porte che separano gli appartamenti a diventare progressivamente sempre meno importanti. Sandra comincia entrando occasionalmente nella casa dei vicini e finisce per diventare parte integrante della loro vita.

Trama del film L’Attachement – La tenerezza

Sandra Ferney è una donna sulla cinquantina che ha scelto consapevolmente di vivere da sola.

Gestisce una libreria femminista, non ha figli e non sente il bisogno di costruire una famiglia tradizionale.

Nell’appartamento vicino vivono Alex Perthuis e la compagna Cécile.

Con loro c’è Elliott, il figlio di sei anni che Cécile ha avuto da una precedente relazione con David.

Quando Cécile deve raggiungere l’ospedale per partorire, Alex chiede a Sandra di occuparsi temporaneamente del bambino.

La donna accetta quasi controvoglia.

Quello che dovrebbe essere un piccolo favore cambia però completamente quando durante il parto si verificano gravissime complicazioni.

Cécile muore dando alla luce la piccola Lucille.

Alex si ritrova improvvisamente solo.

Deve affrontare la morte della donna che ama e contemporaneamente prendersi cura di una neonata e di Elliott.

La situazione del bambino è particolarmente delicata.

Alex lo considera suo figlio e lo ha cresciuto come tale, ma il suo padre biologico è David, interpretato da Raphaël Quenard.

Sandra comincia così ad aiutare il vicino.

Inizialmente si occupa soltanto di alcune necessità pratiche.

Progressivamente, però, si affeziona ai bambini.

Soprattutto Elliott costruisce con lei un rapporto molto profondo.

Sandra diventa una presenza rassicurante che non pretende di sostituire Cécile e proprio per questo riesce a conquistare la fiducia del bambino.

Anche il rapporto con Alex diventa più intimo.

La loro vicinanza potrebbe apparentemente trasformarsi in una relazione sentimentale, ma il film evita deliberatamente di seguire la strada più prevedibile.

Nella vita di Alex entra infatti Emilia Demetriu, interpretata da Vimala Pons.

La donna diventa la sua nuova compagna.

Per Sandra si apre quindi una domanda dolorosa: quale posto può occupare nella vita di Elliott e Lucille se non è la loro madre, non è la compagna di Alex e non appartiene biologicamente alla famiglia?

Contemporaneamente torna anche David.

Il padre naturale di Elliott vuole costruire un rapporto più presente con il figlio.

Il bambino si trova così circondato da adulti che gli vogliono bene in modi differenti e deve comprendere che l’affetto non può essere ridotto a una semplice questione biologica.

Spoiler finale

Nel finale di L’Attachement – La tenerezza diventa evidente che Sandra non deve necessariamente trasformarsi nella compagna di Alex per appartenere alla sua famiglia.

Il rapporto sentimentale di Alex ed Emilia attraversa infatti difficoltà profonde.

Emilia comprende quanto sia complicato entrare in una famiglia ancora segnata dalla morte di Cécile e nella quale esistono equilibri affettivi costruiti prima del suo arrivo.

Parallelamente David conquista uno spazio sempre più importante nella vita del figlio Elliott.

La presenza del padre biologico non cancella però il rapporto del bambino con Alex.

Il film rifiuta così l’idea che Elliott debba scegliere un unico padre.

Lo stesso principio vale per Sandra.

La donna comprende di essersi affezionata profondamente a Elliott e Lucille e, soprattutto, smette di considerare questo sentimento come una minaccia alla propria indipendenza.

Sandra sceglie di rimanere nella vita dei bambini.

Non diventa una madre tradizionale e non rinuncia alla propria identità.

Accetta invece di essere una presenza affettiva stabile all’interno di una famiglia costruita attraverso relazioni che non hanno necessariamente bisogno di una definizione precisa.

Il cambiamento più importante riguarda proprio lei.

All’inizio Sandra considerava la propria autonomia incompatibile con responsabilità familiari durature. Alla fine comprende che affezionarsi a qualcuno non significa necessariamente perdere la libertà.

Il vero significato del finale è quindi racchiuso nel titolo originale: l’attaccamento.

Elliott, Lucille, Alex, David e Sandra formano una rete di affetti imperfetta e non convenzionale nella quale nessuno deve necessariamente sostituire qualcun altro.

Sandra può amare i bambini senza essere la loro madre e può appartenere alla loro famiglia senza rinunciare alla donna che ha scelto di essere.

Cast completo del film L’Attachement – La tenerezza

Il cast di L’Attachement – La tenerezza è guidato da Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Sandra Ferney. Pio Marmaï interpreta Alex Perthuis, mentre César Botti dà volto al piccolo Elliott.