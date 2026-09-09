Mercoledì 9 settembre va in onda la seconda puntata di Matrimonio a prima vista 14. Il format è proposto su Real Time a partire dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 14 seconda puntata, l’esperimento entra nel vivo

Al centro di Matrimonio a prima vista 14 tornano nel ruolo degli esperti la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. Essi, dopo aver analizzato i profili di vari single, hanno formate tre coppie: Adele con Fabio, Ivan con Giulia e Fabrizio e Sonia.

Le tre coppie hanno accettato di partecipare all’esperimento che consiste nel convolare a nozze conoscendo il coniuge solamente una volta arrivati all’altare. Dopo il viaggio di nozze e la convivenza, i protagonisti devono decidere se portare avanti il matrimonio o se, invece, divorziare.

Le nozze di Fabrizio e Sonia

La seconda puntata di Matrimonio a prima vista parte con le nozze di Fabrizio e Sonia. Le impressioni di entrambi sono molto positive. Il marito ammette: “Wow, non me l’aspettavo così. Non appena l’ho vista sono rimasto folgorato, molto colpito dai suoi occhi e dal sorriso. Mi ha scosso più di quanto mi aspettassi ed era da molto che non mi capitava. Con lei mi viene da comportarmi in modo molto naturale, come se ci conoscessimo già da tempo“. La moglie, a sua volta, aggiunge: “Sono contenta che sia alto, ha un bel fisico e begli occhi. Mi piace“.

Dopo un primo confronto, la coppia si è spostata nel luogo del ricevimento, dove hanno avuto la possibilità di approfondire ulteriormente la loro conoscenza. Alla fine del pranzo, marito e moglie sono venuti a sapere che partiranno per il viaggio di nozze in Kenya.

Matrimonio a prima vista 14 seconda puntata, il viaggio delle altre due coppie

A Matrimonio a prima vista di oggi, Adele e Fabio proseguono la loro conoscenza in quel di Bali. Le impressioni all’altare non erano state delle migliori, ma con il passare delle ore la coppia sembra essere in grado di trovare un proprio equilibrio. La prima notte a Bali è passata fra confidenze e abbracci, ma nessuno dei due sembra voler bruciare le tappe. Dopo qualche giorno, però, iniziano a emergere le prime incomprensioni.

In Thailandia, invece, procede il viaggio di nozze di Ivan e Giulia. L’alchimia fra loro è già evidente e ha la possibilità di migliorare ulteriormente durante un’escursione. Il viaggio, però, è anche l’occasione per aprirsi e conoscersi meglio. Non appena gli argomenti diventano un po’ più complessi nascono dei malintesi che potrebbero rovinare l’atmosfera.