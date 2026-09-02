Mercoledì 2 settembre prende il via, con la prima puntata, il format Matrimonio a prima vista 14. La trasmissione è visibile su Real Time dalle ore 21:25 circa.

Matrimonio a prima vista 14 prima puntata, gli esperti

Al centro di Matrimonio a prima vista 14 tornano, in qualità di esperti, la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. I tre hanno analizzato una lunga serie di profili di single a caccia dell’anima gemella e hanno messo a punto, così, delle coppie.

Marito e moglie non si conoscono e si vedono per la prima volta solamente sull’altare. Dopo la cerimonia e il ricevimento, i promessi sposi devono subito partire per un viaggio di nozze. Tornati in Italia affrontano un breve periodo di convivenza, al termine del quale devono prendere una decisione molto importante: continuare il matrimonio o divorziare.

In occasione del debutto del 2 settembre sono proposte due puntate. Dal 9 settembre prossimo, invece, su Real Time va in onda un appuntamento alla settimana. Esso è rilasciato con sette giorni di anticipo in streaming sull’applicazione Discovery+.

La comunicazione ai famigliari

Come da tradizione, la prima puntata di Matrimonio a prima vista è dedicata alla presentazione dei single al centro dello show. Le spose sono Adele, coach del benessere 39enne di Salerno, Giulia, responsabile del recupero crediti di 32 anni, e Sonia, anch’essa torinese e insegnante di ginnastica ritmica di 38 anni.

Gli sposi, invece, sono Fabrizio, 43enne di Piacenza che lavora nel settore commerciale, l’imprenditore 38enne Fabio, originario di Polla in provincia di Salerno e Ivan, 39enne di Torino responsabile di un punto vendita della grande distribuzione organizzata.

Ognuno di loro, con una scusa, convoca i propri famigliari, ai quali comunicano che presto convoleranno a nozze con un partner che non conoscono. Un momento sempre molto delicato: le reazioni delle famiglie, infatti, non sempre sono quelle sperate.

Matrimonio a prima vista 14 prima puntata, le cerimonie

La prima coppia è convolare a nozze a Matrimonio a prima vista 14 è formata da Adele e Fabio. Quest’ultimo, dopo aver visto la futura moglie, non nasconde un certo smarrimento: “Devo metabolizzare il tutto, non lo so, non è proprio nei miei gusti, ma è comunque una bellissima ragazza“. Anche lei ha qualche riserva, ma mantiene la positività: “Me l’aspettavo più alto, però ha un bellissimo sorriso“. Di certo non si può parlare di un colpo di fulmine, anche se con il passare della cerimonia le cose sembrano andare migliore. Hanno la possibilità di passare per la prima volta del tempo insieme da soli a Bali, in viaggio di nozze.

La seconda coppia, invece, è composta da Ivan e Giulia. Le prime impressioni, per loro, sono positive. Lui rimane colpito dagli occhi della partner e si sbilancia: “Mi piace molto“. Lei è d’accordo: “È proprio un bel ragazzo“. Le premesse, insomma, sono molto positive e fra loro sembra essere scattata subito una certa chimica. Il loro viaggio di nozze sarà in Thailandia, ma prima di partire scatta già il primo bacio.

L’ultima coppia a raggiungere l’altare è quella fra Sonia e Fabrizio. Per vedere le loro prime impressioni, tuttavia, occorrerà attendere la puntata del 9 settembre.