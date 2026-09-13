Esordisce lunedì 14 settembre ed è fra le novità del daytime della prossima stagione di TV2000. Si tratta di Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola, un cooking show in onda dalle ore 11:00.

Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola, la nuova esperienza televisiva di Veronica Maya

Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola segna il ritorno sul piccolo schermo di Veronica Maya dopo la sua lunga avventura in Rai. Sulla TV di Stato l’ultimo suo lavoro è datato 2025, quando la conduttrice ha accettato di cimentarsi come concorrente nello show Ne vedremo delle belle, dove si è classificata in settima posizione.

Il cooking show Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola ha come obiettivo quello di diffondere l’idea della cucina come un gesto di rispetto, condivisione e solidarietà. Lo studio nel quale si registra il programma è l’Antoniano di Bologna, istituzione che da decenni è la casa de Lo Zecchino d’Oro.

La lotta allo spreco alimentare

La prima edizione di Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 11:00. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 55 minuti e, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Play2000.

Grande protagonista dello show è la lotta allo spreco alimentare. In ogni puntata, infatti, la conduttrice mostra come gli avanzi e le eccedenze possano trasformarsi in piatti nutrienti e gustosi, nel segno dello spirito di accoglienza francescano. Ciò permette di opporre al consumismo una cultura della sobrietà e della condivisione conviviale, trasformando la routine quotidiana in gesti di comunione.

Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola, gli ospiti

In ogni puntata di Avanzi il Prossimo Tutti a Tavola, Veronica Maya mostra al pubblico a casa tre ricette, tutte ispirate all’ingrediente del giorno, alla dispensa e alle proposte degli ospiti. La preparazione di deliziosi piatti è curata dalla padrona di casa insieme a religiose e religiosi, che offrono momenti di riflessione e consigli pratici contro lo spreco.

Infine, per una sola puntata alla settimana, la padrona di casa accoglie nello studio del cooking show le bambine e dei bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano. Si tratta dell’iconico coro creato nel 1963 da Mariele Ventre per accompagnare l’esecuzione di tutti i brani in gara a Lo Zecchino d’Oro e che dallo scorso anno ha come guida Margherita Gamberini.