Veronica Maya torna su Rai 2 con il nuovo programma L’Italia che fa. L’appuntamento è da lunedì 25 maggio su Rai 2 alle 16:10. L’Italia che fa va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella medesima fascia del daytime pomeridiano.

L’Italia che fa Veronica Maya – il format del programma

Il nuovo programma è finalizzato a raccogliere le testimonianze di tutti coloro che si impegnano per gli altri ed hanno come obiettivo fornire servizi alle categorie più deboli.

Veronica Maya in ogni puntata fa conoscere al pubblico di Rai 2 quattro storie di comunità locali impegnate nel sociale. Insomma racconta l’impegno di chi ha come obiettivo, ovviamente a titolo gratuito, il bene degli altri e il miglioramento di molte condizioni sociali.

Vengono prese in considerazione associazioni ed enti no profit che, già prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, erano impegnati a difesa di chi è più debole.

Nel programma viene coinvolto il pubblico da casa. Parleranno anche attori, personaggi noti, ma anche persone comuni che hanno realizzato progetti solidali e di beneficenza su molti fronti. In particolare le categorie più deboli delle quali Veronica Maya si occupa sono i bambini e gli anziani. Ma ci sarà spazio anche per affrontare tematiche importanti come la conservazione dell’ambiente, la difesa della cultura e l’educazione in generale.

Anche la redazione del programma è impegnata nel raccogliere segnalazioni, proposte e indicazioni provenienti dai telespettatori. In particolare vengono raccolte le proposte di chi vuole impegnarsi in prima persona per aiutare la società e l’ambiente che ci circonda.

Il significato del programma

Il significato del titolo del programma è proprio questo: impegnarsi per gli altri a 360 gradi. Esiste insomma un’Italia che fa, che lavora, si sforza di venire incontro a chi ne ha bisogno. Vengono inoltre raccolte le testimonianze di persone che cercano di impegnarsi nel quotidiano anche in piccole grandi imprese, come ad esempio venire incontro ai senzatetto, fare in modo che chi ha sofferto profondamente della crisi, possa guardare con fiducia al futuro.

Saranno molte le problematiche da affrontare, dalla burocrazia che ancora è troppo lenta in un periodo così duro per gli italiani, fino alle aziende e al terzo settore. Ci sono famiglie che nella situazione attuale non riescono in alcun modo a far fronte alle loro necessità e con i soldi guadagnati non arrivano neanche a metà del mese.

Su tutte queste problematiche il programma di Veronica Maya vuole puntare l’attenzione cercando di comunicare un messaggio positivo. Bisogna guardare al futuro per cercare di ripartire con ottimismo.

La regia è di Giovanni Caccamo.

© Riproduzione Riservata