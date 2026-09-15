Come avvenuto già durante l’edizione primaverile, il Grande Fratello Vip 2026 è stato anticipato dal cosiddetto Open House. Quattro concorrenti, infatti, sono entrati nella Casa due giorni prima degli altri.

Grande Fratello Vip 2026 Open House, la diretta a Dentro la Notizia

L’ingresso anticipato nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 15 settembre. Intorno alle 18:00, infatti, le telecamere di Dentro la Notizia, programma rotocalco del pomeriggio di Canale 5, si sono collegate con il Confessionale, dove era presente Cesara Buonamici.

La giornalista, da anni volto del TG5 e confermata nel ruolo di opinionista del reality, ha partecipato al posto di Ilary Blasi, che si è presa qualche giorno di pausa dopo le recenti nozze celebrate con Bastian Muller.

Insieme a Nuzzi, l’opinionista ha confermato che il GF prenderà il via giovedì 17 settembre, nel prime time di Canale 5. La seconda puntata andrà in onda 48 ore dopo, sabato 19 settembre.

Chi sono i primi ingressi

Fra coloro che hanno avuto l’accesso anticipato al Grande Fratello Vip c’è Jonathan Kashanian. Diplomato come stilista, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è partita nel 2004, quando ha gareggiato al Grande Fratello, riuscendo a vincere con il 38% dei voti.

Con lui c’è un’altra habitué dei reality. Stiamo parlando di Carmen Di Pietro, già nella Casa del GF Vip nel 2017 e che nelle ultime stagioni televisive ha partecipato fuori gara a Tale e Quale Show, dando vita a improbabili imitazioni.

Terzo ingresso al Grande Fratello Vip 2026 Open House è quello di Piera Meloni. Classe 2003, è una creator molto attiva sui social, dove si occupa di beauty, moda e lifestyle. Fidanzata da un anno, solamente su TikTok ha più di 500 mila followers.

Quarto e ultimo concorrente al centro dell’Open House è Alessandro Varsi. Imprenditore e appassionato di pugilato, è noto al grande pubblico per aver fatto parte della prima e fino a ora unica edizione italiana di Too Hot To Handle.

Grande Fratello Vip 2026 Open House, il ruolo di Francesca Manzini

Cesara Buonamici, dialogando con Gianluigi Nuzzi durante il Grande Fratello Vip 2026 Open House, ha fornito qualche anticipazione. I quattro concorrenti, infatti, non vivranno all’interno della Casa, bensì nel Localino. Al loro fianco ci sarà Francesca Manzini, fra le protagoniste indiscusse della passata edizione, che dovrà insegnare ai protagonisti una coreografia da effettuare in occasione della prima puntata. Le imprese dei primi quattro sfidanti sono fruibili in streaming mediante il sito web del Grande Fratello.