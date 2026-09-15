Sarà un’edizione completamente rivoluzionata quella del 2026 per Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza, che ogni anno assegna la corona alla più bella ragazza del nostro paese, si trasforma in una docu-serie.

Miss Italia 2026, la docu-serie Miss Italia La sfida oltre la bellezza

Il concorso di bellezza Miss Italia, dunque, ha deciso di raccontare il percorso delle protagoniste della kermesse mediante una docu-serie. Il titolo scelto per questa produzione è Miss Italia La sfida oltre la bellezza e propone un focus sulle quaranta finaliste e sul percorso verso la serata finale.

Ampio spazio, durante la serie tv, lo ha l’Academy. Si tratta della fase dedicata alle prove, il coaching e le emozioni per le future Miss, che con l’aiuto di coach e persone esperte affinano il loro sapere per arrivare alla proclamazione finale nel miglior modo possibile.

A fare da narratrice nella docu-serie c’è Giulia Salemi, nel 2014 terza classificata nella kermesse dove ottenne le fasce nazionali di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni.

La programmazione tv della docu-serie

La docu-serie Miss Italia La sfida oltre le bellezze è proposta, in chiaro e in prima visione, su San Marino RTV, fruibile sul canale 550 del digitale terrestre. Qui, in particolare, gli episodi di Miss Italia La sfida oltre le bellezze sono proposti con cadenza quotidiana a partire dalle ore 19:05.

Per quanto riguarda la Rai, emittente che storicamente ha ospitato sulle proprie reti il concorso di bellezza, l’edizione 2026 di Miss Italia coinvolge solamente l’applicazione streaming RaiPlay. Nella piattaforma, accessibile gratuitamente, tutti gli appuntamenti di Miss Italia La sfida oltre la bellezza sono rilasciati a partire dalla mezzanotte di sabato.

Miss Italia 2026, la proclamazione della vincitrice

Come da tradizione, anche Miss Italia 2026 giunge alla conclusione con la sempre molto attesa proclamazione della vincitrice finale, oltre che delle altre concorrenti a cui sono assegnate le diverse fasce in palio.

La serata finale, ambientata al Castello di Santa Severa, è denominata La notte della rivelazione e, durante essa, sono ripercorse le giornate che le protagoniste hanno vissuto all’interno dell’Academy e che sono state già raccontate durante la docu-serie.

L’orario di inizio è previsto per le 21:00 e la cosiddetta La notte della rivelazione dovrebbe avere una durata di circa due ore. La finale ha la medesima programmazione tv di Miss Italia La sfida oltre la bellezza. In televisione, la messa in onda in chiaro è garantita solamente da San Marino RTV, mentre in streaming è visibile in diretta su RaiPlay.