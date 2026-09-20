Sabato 20 settembre è andata in scena la seconda puntata de Grande Fratello Vip 9. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante la diretta, proposta su Canale 5 dalle ore 21:25 circa.

Grande Fratello Vip 9 seconda puntata, l’esito del televoto

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 hanno fatto il loro ingresso gli ultimi concorrenti dell’edizione. Si tratta del ballerino Andreas Muller, sorpreso in studio dalla moglie Veronica Peparini, l’attore Alex Belli, la showgirl Guendalina Tavassi, il modello Alessandro Roncaccia e la dj Michelle Masullo.

Ilary Blasi, in apertura di diretta, ha chiuso il televoto e ha comunicato l’esito. I due più votati, dunque immuni, sono Carmen Di Pietro e Moreno Morello, che hanno ottenuto rispettivamente il 41,99% e il 27,87% delle preferenze. Decisamente più indietro Federica Morello e Gianluca Danto, scelti solamente dal 15,16% e dal 14,98% dei votanti.

Le prime incomprensioni

Durante il Grande Fratello Vip di sabato 19 settembre non sono mancate le prime scintille nella Casa. Nelle prime 48 ore, la showgirl Carmen Di Pietro non ha nascosto la sua delusione per essere stata votata dai compagni dell’Open House. Fra questi c’è Alessandro Varsi, che non ha apprezzato per niente il comportamento della coinquilina, criticandola perché, a suo dire, vuole sempre essere al centro dell’attenzione. Altro rapporto attenzionato è quello fra Moreno Morello e Marina La Rosa, fra i quali sarebbe nata una certa antipatia.

Sempre Moreno Morello, ma questa volta con Simone Annicchiarico, hanno avuto l’opportunità di rispondere ad Alex Belli, definito “farsante”. L’attore, durante una clip proposta nella prima puntata, non aveva risparmiato critiche ai due compagni di avventura. Nella Nuvola, la conduttrice ha proposto un focus sulla storia di Megan Ria, che ha avuto un’infanzia difficile a causa della condizione economica della famiglia, ma la danza ha cambiato la sua vita. Blasi ha tentato di tornare sulla vicenda legata a Elodie e Franceska, ma Megan non si è sbilanciata, limitandosi a dire che porterà rispetto.

Grande Fratello Vip 9 seconda puntata, chi al televoto

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 è giunta al termine con le nomination. Con un televoto flash il pubblico, fra i cinque nuovi ingressi della serata, ha assegnato l’immunità ad Andreas, capace di ottenere più del 39% dei consensi. Il gruppo di concorrenti entrati giovedì ha mandato in nomination Federica, Danto e Marina. Le new entry, invece, hanno optato per Roncaccia. Il meno votato fra loro sarà il primo candidato all’eliminazione. La serata è terminata con la scelta da parte dei protagonisti del loro Biglietto di Ritorno, che consentirà a un eliminato di essere ripescato durante l’edizione.