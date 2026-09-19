Domenica 20 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata della nuova edizione di Linea Verde. La trasmissione di approfondimento culturale è proposta dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde puntata 20 settembre, chi sono i conduttori

Dopo il successo della versione estiva, conclusa domenica 13 settembre con l’ultima puntata che ha ottenuto una share del 24,1%, il 20 settembre riparte la versione che accompagnerà il pubblico fino alla prossima primavera. Alla conduzione è riconfermato il medesimo trio già protagonista dell’ultima edizione.

Tornano, dunque, Fabio Gallo, Margherita Granbassi, già padrona di casa della versione estiva, e Peppone Calabrese, protagonista del daytime di Rai 1 nella bella stagione avendo guidato Camper.

Linea Verde, domenica 20 settembre, è visibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Ischia al centro della prima puntata

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Linea Verde, che ogni settimana racconta le diverse sfumature di una particolare zona del nostro paese, concentrandosi sulle tradizioni, le eccellenze enogastronomiche e gli scenari naturalistici più suggestivi. Ampio spazio lo hanno anche le feste popolari, che rappresentano il momento migliore per analizzare le piccole comunità.

Per l’appuntamento del 20 settembre, le telecamere del programma raggiungono la Campania. In particolare, il trio di padroni di casa ammira le bellezze di Ischia, isola vulcanica situata nel Golfo di Napoli nonché punto di riferimento per il turismo nazionale e internazionale.

Ma il turismo non è l’unica attività praticata sull’isola, che conta una popolazione stabile di oltre 60 mila residenti. Peppone, Gallo e Granbassi si concentrano sulla pesca e sull’agricoltura, raccontando le storie dei giovani che hanno scelto di rimanere, contribuendo in questo modo allo sviluppo economico e sociale di Ischia.

Linea Verde puntata 20 settembre, la festa di Santa Maria al Monte

La grande protagonista della puntata di Linea Verde dedicata a Ischia è la festa di Santa Maria al Monte. Si tratta di una tradizione che da tempo si ripete ogni anno a settembre e che segna simbolicamente la fine dell’estate. Gli abitanti del luogo, per l’occasione, si recano verso le colline di Forio, cuore di questa ricorrenza che attira non solo i devoti, ma anche molto turisti e curiosi.

Durante la puntata c’è spazio per le ricette della tradizione, oltre che per il fenomeno del termalismo, attività terapeutica che sfrutta i benefici delle acque termali. Infine sono approfondite le caratteristiche fumarole, emissioni naturali di vapore e gas caldi che emergono dal sottosuolo vulcanico.