Sarebbe dovuta essere la serata dedicata a uno speciale di Reazione a Catena di Pino Insegno, ma la Rai ha cambiato idea e ha scelto di puntare su Enrico Brignano. Sabato 26 settembre, alle 21:25 su Rai 1, è visibile Bello di mamma…Rai, speciale televisivo dell’one man show realizzato dal comico e portato in diversi teatri del nostro paese.

Bello di mamma…Rai, sul palco coristi e un direttore d’orchestra

Bello di mamma…Rai è il titolo dello speciale televisivo di Bello di mamma, commedia con la quale Enrico Brignano si è esibito, con successo, nelle arene italiane. La tournée è destinata a proseguire ancora diverse settimane. Sono ancora decine, infatti, gli spettacoli che il comico dovrà realizzare in diverse città italiane ma questa volta a teatro, a partire dal 10 ottobre, quando si esibisce al Pala Terni di Terni. Da qui Brignano si sposta, fra le altre, a Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brescia, Padova, Trieste e Ancona, fino ad arrivare all’ultima data per ora prevista, in programma il 26 gennaio 2027 al Teatro Verdi di Montecatini.

Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni, ed è scritto da Enrico Brignano, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Alessio Parenti e Graziano Cutrona. Le scene sono di Marco Calzavara, il disegno luci è di Marco Lucarelli mentre la regia televisiva è affidata a Cristiano D’Alisera. Le musiche sono firmate dall’orchestra guidata dal maestro Andrea Perrozzi, presente sul palco insieme a sei coristi.

Un racconto che intreccia satira e riflessioni personali

Enrico Brignano, nell’one man show Bello di mamma…Rai, inizia la narrazione da una domanda: cosa succede quando il mondo corre troppo veloce e diventa difficile stargli dietro? La risposta a tale quesito permette al comico di accompagnare gli spettatori in un viaggio che mischia la satira a riflessioni e aneddoti personali. Nella commedia c’è spazio per un’analisi profonda del nostro tempo, con le sue tante contraddizioni e cambiamenti, che non di rado generano paure e fragilità. Enrico Brignano mostra un lato per certi versi inedito di sé, più intimo e legato al dolore per la scomparsa della mamma.

Bello di mamma…Rai, salta lo speciale di Reazione a Catena

La messa in onda di Bello di mamma…Rai, visibile anche in streaming su RaiPlay, cancella dai palinsesti il già annunciato speciale di prima serata del game show Reazione a Catena di Pino Insegno. Sulla carta sarebbe dovuta essere una serata nella quale gli iconici giochi del format si alternavano a momenti di intrattenimento realizzati da alcuni ospiti vip. Ad oggi non si sa se tale speciale sia stato definitivamente cancellato o se, invece, andrà in onda in un’altra occasione. Quel che è certo è che non sarà trasmesso il sabato sera: fra sette giorni, in tale collocazione, tornerà Ballando con le stelle, che proseguirà fino a dicembre.