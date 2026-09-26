Dopo mesi di silenzio è tornato al centro dell’attenzione mediatica con il suo consueto stile ironico. Stiamo parlando di Rosario Fiorello, che ha annunciato, a sorpresa, il ritorno su Rai 1.

Rosario Fiorello ritorno Rai 1, la pubblicità in cui dà l’annuncio

Rosario Fiorello ha scelto di annunciare il suo ritorno su Rai 1 con uno spot rilasciato nella tarda mattinata di sabato 26 settembre. Lo showman, nella promozione, prende spunto dalla pubblicità con protagonista Brad Pitt. Proprio come quest’ultimo il conduttore, vestito di nero e su uno sfondo nero, appare in video senza dire una parola ma guardando dritto in camera. Una voce fuori campo afferma: “Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…“. A questo punto appare, in sovrimpressione, una scritta che recita “Prossimamente Rai 1“. Fiorello, pubblicando tale clip sul suo profilo social, ha scritto un enigmatico “Arieccoci”. Altri dettagli non sono stati resi noti.

Il mistero de La Pennicanza

Sono passati pochi minuti dalla prima pubblicazione di tale pubblicità ma le ipotesi, sui social, sono già molte. Quel che è certo è che l’ultimo suo impegno sul piccolo schermo risale al 2024, quando ha chiuso l’avventura di grande successo con Viva Rai2, morning show mattutino. Nelle ultime stagioni Fiorello si è concentrato sul format radiofonico de La Pennicanza, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio di Rai Radio2. Nella passata stagione il programma è sbarcato, con una versione pensata ad hoc denominata La Mattinanza, nella mattinata di Rai 2.

La scorsa estate, in occasione della presentazione dei palinsesti della stagione Rai, non è stata fornita alcuna notizia legata a un possibile ritorno dello show.

Rosario Fiorello ritorno Rai 1, la prima serata unica collocazione disponibile

Le ipotesi sul nuovo impegno su Rai 1 di Rosario Fiorello sono numerose. Quel che è certo è che il palinsesto della rete ammiraglia è decisamente già ricco di proposte. Nel daytime, di fatto, non ci sono spazi liberi: la mattina è protagonista l’informazione con TG1Mattina, UnoMattina e Storie Italiane. La giornata prosegue con È sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore, Vita in Diretta e Reazione a Catena. Nell’access prime time, invece, è intoccabile Affari Tuoi, così come Cinque Minuti. L’unica collocazione disponibile, di fatto, è la prima serata, dove Fiorello ha lavorato già in passato con Il più grande spettacolo dopo il week-end, proposto fra novembre e dicembre 2011.