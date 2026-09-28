Lunedì 28 settembre esordisce l’edizione 2026-2027 di Fin che la barca va. Lo show è proposto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20:15 circa su Rai 3.

Fin che la barca va 2026-2027, il format torna a una dimensione quotidiana

Fin che la barca va giunge, con quella al via oggi, al traguardo della quarta stagione. Essa coincide con il ritorno dello show nella versione quotidiana, già presente nella prima e seconda stagione. La terza, trasmessa dal 2 maggio al 6 giugno di quest’anno, è andata in onda con cadenza settimanale, nella giornata del sabato.

La trasmissione è prodotta da Rai Cultura e la regia è Alessandro Morbioli. Alla conduzione è confermato Piero Chiambretti, che figura anche nell’elenco degli autori insieme a Roberto Ebale e Tiberio Fusco.

Gli appuntamenti, dalla durata di circa 25 minuti ciascuno, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Il cast fisso

Durante le puntate di Fin che la barca va 2026-2027, il padrone di casa è affiancato da un folto cast di ospiti fissi, che arricchiscono con le loro rubriche i dibattiti al centro degli appuntamenti. Fra i protagonisti insieme a Piero Chiambretti c’è Patrick Facciolo, esperto di tecniche psicologiche della comunicazione. Ogni lunedì, invece, è accolta la politologa e sondaggista Alessandra Ghisleri, con le analisi del mondo politico italiano e internazionale. Negli episodi del venerdì, infine, c’è la rubrica speciale con Macchia Nera e le sue rivelazioni sui casi di cronaca nera. Ampio spazio alle notizie internazionali, con un collegamento quotidiano con un inviato Rai dall’estero, a rotazione da Il Cairo, New York, Parigi, Londra, Mosca e Pechino.

Non cambia il funzionamento del programma. Per tutta la durata delle puntate, il conduttore è a bordo di un battello che solca la acque del fiume Tevere, a Roma. Lungo il tragitto, che tocca alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale, il presentatore intervista un ospite del giornalismo, della cultura, della cronaca e della politica.

Fin che la barca va 2026-2027, gli ospiti della prima settimana

Lunedì 28 settembre, a Fin che la barca 2026-2027 è accolto Don Luigi Ciotti. Il giorno seguente è protagonista Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, nonché volto noto della Rai con il format Sapiens Un solo Pianeta. Il mercoledì il conduttore dialoga con la giornalista Concita De Gregorio, mentre il giovedì è presente Carlo Freccero, in passato direttore di Rai 2. Il venerdì, per chiudere la prima settimana, il presentatore dà il benvenuto al giornalista Marco Travaglio.