Novità in vista per il terzo canale della TV di Stato. Dal 2 maggio, infatti, cambia il palinsesto serale di Rai 3, con la partenza delle nuove edizioni di Fin che la barca va e Sapiens Un solo Pianeta.

Palinsesto serale Rai 3, l’arrivo della nuova edizione di Fin che la barca va

La prima novità del palinsesto di Rai 3 riguarda il ritorno di Fin che la barca va. La trasmissione di Piero Chiambretti, in onda in diretta a bordo di una imbarcazione che solca le acque del fiume Tevere, cambia l’orario di messa in onda.

Fino alla passata edizione, il programma era visibile tutti i giorni, per circa mezz’ora, dalle ore 20:15. Da quest’anno inizia alle 20:00 e dura circa 70 minuti, andando in onda per tutta la durata dell’access prime time.

Gli ospiti del debutto di Piero Chiambretti

In occasione della prima puntata, Piero Chiambretti accoglie due ospiti. Il primo è il Monsignor Vincenzo Paglia, che era stato già il protagonista della prima puntata in assoluto dello show. A seguire, il padrone di casa dialoga con il regista e attore Pif.

Al suo fianco, in ogni appuntamento, il conduttore può contare sul sostegno di un equipaggio composto da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi, e dai giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. A loro si uniscono Patrick Facciolo, esperto di comunicazione, e il giornalista Marco Gregoretti, che realizza la rubrica denominata Macchianera.

Palinsesto serale Rai 3, il ritorno di Mario Tozzi

In prima serata, su Rai 3 dal 2 maggio, torna un altro programma oramai cult della rete. Stiamo parlando di Sapiens Un solo Pianeta, condotto dal geologo Mario Tozzi e che giunge, quest’anno, alla decima edizione.

Nella prima puntata, il conduttore si interroga sulla struttura della Terra e, per farlo, raggiunge l’Oman, paese con una storia millenaria. Nell’appuntamento, girato poco prima dell’inizio della crisi internazionale, il conduttore percorre i deserti, le montagne e le coste dello Stato.

Il viaggio parte dalle dune di Sharaiya Sands, il punto più superficiale della crosta terrestre. Si prosegue, poi, ad Al Khaburah, dove si osservano le rocce calcaree di mari profondissimi. A Wadi Al Abyad si scende oltre la crosta terrestre, superando la superficie di discontinuità che la separa dal mantello.

Fra le novità dell’edizione c’è l’ampio utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, che nel debutto permette al conduttore di dialogare con Jules Verne, autore del cult Viaggio al centro della Terra.