Venerdì 16 ottobre, su NOVE, va in onda un nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza che seguiremo in diretta. Lo show è trasmesso dalle ore 21:35 circa e ha come protagonista Maurizio Crozza, che firma monologhi e imitazioni con le quali commenta i principali fatti di attualità. Al suo fianco, come autore e spalla destra, c’è Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza diretta 16 ottobre, inizia l’appuntamento

Fratelli di Crozza del 16 ottobre parte con l’ingresso in studio di Maurizio Crozza accompagnato da un frigorifero, con il quale commenta la notizia dell’attacco hacker che ha aumentato la temperatura nei congelatori dei supermercati francesi: “La soluzione sono i frigoriferi Crozzas che sono contro l’algoritmo della vita moderna“.