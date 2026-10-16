Venerdì 16 ottobre, su Real Time, va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 2026. Lo show è proposto dalle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 2026 settima puntata, il tema della serata

Alla conduzione di Bake Off Italia di oggi fa il suo ritorno Brenda Lodigiani, che ha esordito nella trasmissione nella passata edizione. In qualità di giudici, invece, torna il trio formato Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, chiamati a valutare tutti i piatti realizzati dagli aspiranti pasticceri. Al trio si unisce, esclusivamente per la prova tecnica, il maestro pasticcere Iginio Massari.

L’appuntamento, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, ha una durata di circa un’ora mezza. La puntata ha come titolo Sbagliando si impara. Al centro della serata ci sono gli errori, che sono sempre molto importanti perché da essi, come recita il detto da cui ha preso spunto il titolo, si impara.

La Tarte Tatin

La prova che apre la settima puntata di Bake Off Italia 2026 è quella creativa. In essa, i concorrenti sono chiamati a preparare la Tarte Tatin, una particolare tipologia di dolce nata in Francia e che prevede una cottura al contrario. Gli aspiranti pasticceri al centro della gara sono liberi di interpretare il dolce a loro piacimento, ma a due condizioni: la preparazione dev’essere a base di pasta brisée e deve contenere il caramello.

La serata di Bake Off Italia prosegue con la prova tecnica. In essa, il giudice Iginio Massari ha deciso di sottoporre ai protagonisti la Saint Honoré, preparazione francese che prevede una base solida e una guarnizione ricca di profiteroles. Ai partecipanti è assegnata la ricetta del dolce, ma ci sono delle ulteriori difficoltà: nelle scritture sono previsti tre errori, che i partecipanti devono riuscire a individuare e correggere per evitare di sbagliare completamente la preparazione.

Bake Off Italia 2026 settima puntata, la prova a sorpresa

Infine, la settima puntata di Bake Off Italia 2026 giunge al termine con la prova a sorpresa. Per tale dolce, gli aspiranti pasticceri devono cucinare un dolce a bicchiere che contenga almeno due creme, una a base croccante e un’altra a base montata. Anche in questo caso, però, le difficoltà per gli sfidanti non terminano qui: in ogni dolce dovrà essere usato un ingrediente a sorpresa, recuperato direttamente dal frigorifero della conduttrice Brenda Lodigiani. Alla fine dell’appuntamento il concorrente meno meritevole è eliminato.