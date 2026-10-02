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Fratelli di Crozza, il 2 ottobre al via la nuova edizione: le novità, le imitazioni e i nuovi personaggi

Matteo Tuveri
2 Ottobre 2026 2 Minuti di lettura
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Venerdì 2 ottobre prende il via Fratelli di Crozza 2026. Lo show, come accade oramai da anni, torna a occupare la fascia della prima serata del venerdì di NOVE.

Fratelli di Crozza 2 ottobre 2026, il cast

Il mattatore di Fratelli di Crozza, come di consueto, è Maurizio Crozza. Il comico e imitatore ha debuttato sulla rete Discovery nel 2017 e da quel momento è sempre andato in onda con il suo programma di satira. Quella al via oggi è la seconda parte dell’undicesima edizione, partita lo scorso marzo e interrotta per la pausa estiva.

Non cambia, a Fratelli di Crozza, il cast che da tempo affianca in ogni appuntamento Maurizio Crozza. In qualità di autore e spalla destra nelle varie gag in studio c’è Andrea Zalone. Gli spazi musicali, sigla compresa, sono invece affidati alla band guidata da Simone Belfiore.

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La programmazione tv

Ad oggi non si conosce con certezza il numero di puntate proposte di Fratelli di Crozza. Quel che è certo è che lo show, nel prime time del venerdì di NOVE, proseguirà per tutta la durata dell’autunno, fino a dicembre. Gli appuntamenti, che hanno una durata di circa 90 minuti, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il precedente ciclo di puntate è andato in onda dal 6 marzo al 29 maggio e gli ascolti hanno confermato il successo del format. Lo show, infatti, ha chiuso con una media superiore a un milione di telespettatori, con una share che ha toccato il 6,1%. Un dato senz’altro ottimo, considerando che nella collocazione del venerdì la trasmissione ha dovuto fare i conti con diversi competitor molto seguiti, fra cui The Voice Kids su Rai 1, il Grande Fratello Vip su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4.

Fratelli di Crozza 2 ottobre 2026, le novità

Stando ai filmati che sono circolati sui social per promuovere la nuova edizione, a Fratelli di Crozza del 2 ottobre non dovrebbero mancare le novità. Maurizio Crozza, che in ogni puntata commenta i fatti di attualità alternando monologhi a imitazioni, dovrebbe cimentarsi nella parodia di Sigfrido Ranucci. Il giornalista è stato al centro delle cronache per tutta l’estate, fino alla scelta della Rai di sostituirlo alla conduzione di Report. Altro personaggio imitato negli spot che di promozione dello show è Roberto Vannacci. L’ex generale è il leader di Futuro Nazionale, partito che da settimane è al centro delle discussioni politiche per alcune delle proposte inserite nel proprio programma.

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