Venerdì 2 ottobre prende il via Fratelli di Crozza 2026. Lo show, come accade oramai da anni, torna a occupare la fascia della prima serata del venerdì di NOVE.

Fratelli di Crozza 2 ottobre 2026, il cast

Il mattatore di Fratelli di Crozza, come di consueto, è Maurizio Crozza. Il comico e imitatore ha debuttato sulla rete Discovery nel 2017 e da quel momento è sempre andato in onda con il suo programma di satira. Quella al via oggi è la seconda parte dell’undicesima edizione, partita lo scorso marzo e interrotta per la pausa estiva.

Non cambia, a Fratelli di Crozza, il cast che da tempo affianca in ogni appuntamento Maurizio Crozza. In qualità di autore e spalla destra nelle varie gag in studio c’è Andrea Zalone. Gli spazi musicali, sigla compresa, sono invece affidati alla band guidata da Simone Belfiore.

La programmazione tv

Ad oggi non si conosce con certezza il numero di puntate proposte di Fratelli di Crozza. Quel che è certo è che lo show, nel prime time del venerdì di NOVE, proseguirà per tutta la durata dell’autunno, fino a dicembre. Gli appuntamenti, che hanno una durata di circa 90 minuti, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il precedente ciclo di puntate è andato in onda dal 6 marzo al 29 maggio e gli ascolti hanno confermato il successo del format. Lo show, infatti, ha chiuso con una media superiore a un milione di telespettatori, con una share che ha toccato il 6,1%. Un dato senz’altro ottimo, considerando che nella collocazione del venerdì la trasmissione ha dovuto fare i conti con diversi competitor molto seguiti, fra cui The Voice Kids su Rai 1, il Grande Fratello Vip su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4.

Fratelli di Crozza 2 ottobre 2026, le novità

Stando ai filmati che sono circolati sui social per promuovere la nuova edizione, a Fratelli di Crozza del 2 ottobre non dovrebbero mancare le novità. Maurizio Crozza, che in ogni puntata commenta i fatti di attualità alternando monologhi a imitazioni, dovrebbe cimentarsi nella parodia di Sigfrido Ranucci. Il giornalista è stato al centro delle cronache per tutta l’estate, fino alla scelta della Rai di sostituirlo alla conduzione di Report. Altro personaggio imitato negli spot che di promozione dello show è Roberto Vannacci. L’ex generale è il leader di Futuro Nazionale, partito che da settimane è al centro delle discussioni politiche per alcune delle proposte inserite nel proprio programma.