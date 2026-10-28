La Rai ha comunicato i nomi dei primi 15 cantanti selezionati per Sanremo Giovani. Analizzando la lista degli artisti emerge l’enorme influenza avuta dai talent. A scegliere gli interpreti è stata la Commissione Musicale formata dal Direttore Artistico Stefano De Martino, Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.

Sanremo Giovani primi cantanti selezionati, da X Factor ad Amici

Dei 15 cantanti selezionati a Sanremo Giovani diversi sono già conosciuti al pubblico. Direttamente da X Factor arrivano Rob, vincitrice dell’ultima edizione e in gara con Non imparo mai, e i Les Votives, trio arrivato secondo nella diciottesima edizione e che si cimenta nell’avventura sanremese con Non importa.

Sul palco di Nuova Scena, show dedicato al mondo del rap e in onda su Netflix, ha debuttato Dubrazil, nome d’arte di Martina Vedani. Italo-brasiliana, la cantante è in gara con Por Favor. A fare la voce grossa c’è, però, Amici. Dalla scuola di Maria De Filippi, infatti, arrivano ben tre talenti. Si tratta di Albe, Petit e Plasma, in gara rispettivamente nella ventunesima, ventitreesima e venticinquesima edizione dello show Mediaset. Oggi cercano di ottenere l’accesso sul palco dell’Ariston rispettivamente con i singoli Vuoi o non vuoi, Sei tu ed Energia Meccanica.

Gli altri volti noti

Fra i primi 15 selezionati per Sanremo Giovani ci sono altri volti già noti, a partire da Lea Gavino. Protagonista di pellicole come Guerrieri-La regola dell’equilibrio e Skam, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani dell’anno scorso si è rimessa in gioco come cantante con il brano L’ennesima canzone. Dal Musicultura, invece, ci sono i Santamarea, vincitori nel 2023 della manifestazione e attualmente in gara con Tutto questo mare dentro.

Decisamente popolare è, poi, Selma. Vincitrice lo scorso anno di Dalla Strada al Palco, da settimane è una delle concorrenti di Tale e Quale Show. Per le audizioni legate al Festival ha presentato la canzone Io sognerò.

Sanremo Giovani primi cantanti selezionati, il resto del cast

L’elenco dei 15 selezionati per Sanremo Giovani continua con Basim e Florinda, in gara con Distanza e Senza ‘E Te. Il primo, nome d’arte di Giuseppe Greco, è nato nel 2003, propone sonorità indie-pop e ha pubblicato un ep intitolato Generazione. La seconda è una cantautrice napoletana nata nel 2000, che ha debuttato nel mondo discografico l’anno scorso con il brano Ma che vuò.

L’urban e il pop sono i generi prediletti da Gallas, rapper pugliese del 2002 che vanta ospitate a manifestazioni importanti come MI AMI. È in corsa per un posto sul palco dell’Ariston con la canzone Fermo. Altro concorrente è Frambo, protagonista con il brano Non disturbare. Nome d’arte di Riccardo Framboas, ha 24 anni ed è di Arezzo. Infine ci sono i Neartica, un duo pop-elettronico originario del Sannio, e Occhi, cantautore lodigiano già in gara lo scorso anno a Sanremo Giovani con la hit Ullullà. I primi hanno intonato Foto mossa, il secondo invece ha puntato su La guerra dei bottoni.