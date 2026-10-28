Redux Redux è un film statunitense del 2025, scritto e diretto da Kevin e Matthew McManus, proposto da Rai 4. Il thriller intreccia fantascienza, vendetta e tensione horror, con Michaela McManus nel ruolo di una madre incapace di accettare l’assassinio della figlia. Presentato al South by Southwest nel 2025, il film ha una durata di circa 109 minuti.

Una macchina consente a Irene Kelly di attraversare universi paralleli. La donna usa questa possibilità per raggiungere e uccidere ripetutamente le diverse versioni dell’assassino di sua figlia. L’incontro con un’altra adolescente in pericolo modifica però il senso del viaggio, mettendo di fronte alla protagonista una scelta tra la ripetizione della vendetta e la protezione di una persona ancora viva.

Regia, produzione e protagonisti del film Redux Redux

I fratelli Kevin e Matthew McManus firmano sia la regia sia la sceneggiatura. Il film nasce nell’ambito della loro società Mothership Motion Pictures. Tra i produttori figurano anche Michael J. McGarry, PJ McCabe, Nate Cormier e Marcela De Luna. La fotografia è di Alan Gwizdowski, le musiche di Paul Koch e il montaggio di Nate Cormier e Derek Desmond.

Michaela McManus, sorella dei due registi, interpreta Irene Kelly. Stella Marcus è Mia, l’adolescente che interrompe la sua solitudine. Jeremy Holm interpreta Neville, mentre Jim Cummings è Jonathan. Il racconto affida alle interpretazioni e alle piccole variazioni tra le situazioni il compito di rendere riconoscibili mondi che, esteriormente, rimangono molto simili.

Dove è girato Redux Redux

Le riprese si sono svolte in California, nell’area della Santa Clarita Valley, a nord di Los Angeles. La lavorazione appartiene al 2024. Motel, strade e paesaggi della California meridionale danno alla storia un carattere concreto, lontano dalle città futuristiche o dagli ambienti interamente digitali spesso associati al multiverso.

La somiglianza dei luoghi è essenziale per il racconto. Irene cambia universo, ma si ritrova davanti ambienti familiari e persone quasi identiche: il viaggio modifica alcuni eventi senza cancellare automaticamente il dolore. Gli spazi reali permettono di concentrare l’attenzione sugli incontri e sui pericoli immediati, mantenendo la macchina come elemento straordinario dentro un mondo riconoscibile.

Trama di Redux Redux

La figlia di Irene, Anna, è stata uccisa da Neville. La madre ha trasformato la propria esistenza in una sequenza di esecuzioni: attraversa una realtà, individua l’uomo e lo elimina, poi ricomincia altrove. Ogni nuova versione dell’assassino diventa il bersaglio di una punizione che non può restituirle la persona perduta.

La macchina non consente di tornare indietro nel tempo. Sposta Irene tra universi diversi, nei quali gli avvenimenti possono essersi svolti in altro modo. La protagonista impara a usare luoghi e abitudini ricorrenti per muoversi, nascondersi e fuggire. Il suo obiettivo la espone continuamente alla violenza e alla necessità di riparare il dispositivo.

Durante uno degli incontri con Neville, Irene trova Mia prigioniera e la libera. La ragazza non vuole essere lasciata sola e si lega alla donna. La loro relazione introduce una responsabilità nuova: proseguire la caccia significa trascinare anche Mia nella stessa logica di vendetta.

Il rapporto attraversa scontri e momenti di solidarietà. Irene deve procurarsi un componente per la macchina e affrontare persone disposte a sfruttare la loro vulnerabilità. In un’altra realtà scopre inoltre una versione di Mia già assassinata. La possibilità di perdere anche la ragazza cambia il peso delle sue decisioni e rende più urgente interrompere la ripetizione.

Come finisce Redux Redux: il finale spiegato

Irene raggiunge un universo nel quale Anna è viva, perché Neville è stato arrestato anni prima. La figlia ha però già accanto un’altra Irene: quella vita appartiene a una famiglia diversa. L’incontro non può cancellare la perdita subita dalla protagonista, che deve rinunciare all’idea di sostituire la propria Anna con una sua versione alternativa.

Nel confronto conclusivo con Neville, Mia e Irene rischiano entrambe di annegare. La ragazza riesce a liberarsi e uccide l’assassino; anche Irene si sottrae alla trappola e riemerge dall’acqua. Le due sopravvivono, ma la conclusione non consiste semplicemente nell’ennesima morte di Neville.

Irene incendia la macchina e rimane accanto a Mia mentre brucia. Distruggere il dispositivo significa rinunciare alla caccia attraverso altre realtà. La donna non recupera la figlia, ma sceglie una relazione presente e una responsabilità concreta. Il finale interrompe il ciclo proprio quando la protezione di Mia diventa più importante della possibilità di continuare a vendicarsi.

Cast di Redux Redux