Dopo aver letteralmente invaso i palinsesti televisivi, la cucina va alla conquista delle piattaforme digitali. L’ultimo format di questo tipo ad andare in onda è Bravo e con gusto, che dopo il successo della prima edizione torna dal 2 novembre su Mediaset Infinity.

Bravo e con gusto Mediaset Infinity, il conduttore è Giovanni Castaldi

Bravo e con gusto è una produzione originale della società To Be All Communication per Bravo, brand di viaggio di Alpitour World. Il progetto è realizzato in partnership strategica con GialloZafferano.

Alla conduzione è presente Giovanni Castaldi, volto conosciuto di GialloZafferano. Napoletano doc, è un food creator che ama realizzare i piatti della tradizione culinaria italiana, specialmente quelli legati alla sua terra di origine. Ricette, queste, che poi reinterpreta in chiave moderna.

Bravo e con gusto Mediaset Infinity, un format che unisce il racconto del territorio al mondo della cucina

L’obiettivo di Bravo e con gusto, nella seconda edizione, rimane il medesimo: andare alla scoperta dell’Italia unendo il racconto del territorio al mondo della cucina. Il programma, infatti, mette al centro la sinergia fra l’accoglienza italiana e la cultura gastronomica. Il padrone di casa, inoltre, incontra i professionisti che quotidianamente portano in tavola l’eccellenza del Made in Italy.

Bravo e con gusto inizia il viaggio da Novara, città che è un punto di riferimento per il gorgonzola. Ci si sposta, poi, a Chioggia, famosa per la zucca marina, e ad Altino, piccolo borgo di circa 3 mila abitanti posto in Abruzzo nel quale sono prodotti i peperoni dolci. Il viaggio procede in Puglia. A Bari, infatti, le telecamere della trasmissione viaggiano alla scoperta dell’antica tradizione delle orecchiette fresche. L’ultima tappa è ad Acri, in Calabria, dove è proposto un focus sulla salsiccia calabrese.

La cucina protagonista

La cucina, come detto, è sempre più protagonista. Negli ultimi anni i format di cucina hanno trovato sempre più spazio nelle varie reti del digitale terrestre e, da qualche tempo a questa parte, anche le piattaforme streaming hanno deciso di puntare sul genere.

Su Netflix, ad esempio, sono decine le produzioni sul tema, tutte (o quasi) divenute di successo, dal format Iron Chef a With Love Maghan con Meghan Markle. La medesima scelta l’ha fatta Amazon Prime Video, che a differenza della piattaforma concorrente ha realizzato show di cucina originali italiani, come Dinner Club con Carlo Cracco. Con Bravo e con gusto anche Mediaset Infinity sceglie di arricchire la propria offerta di cooking show. Un genere, questo, che nonostante l’abbondanza di titoli sembra avere ancora del potenziale.