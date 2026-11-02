Lunedì 2 novembre, su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Vite al Limite Storie di rinascita. La trasmissione è visibile dalle ore 21:40 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Casa a prima vista.

Vite al Limite Storie di rinascita 2 novembre, nuove avventure per il Dottor Younan Nowzaradan

Vite al Limite Storie di rinascita è il titolo italiano di The 6000 lb. Diaries with Dr. Now, programma che ha debuttato negli Stati Uniti nel gennaio dello scorso anno, sull’emittente Lifetime.

Al centro del progetto c’è il dottor Younan Nowzaradan, uno dei massimi esperti nell’aiutare le persone gravemente obese a perdere peso e riprendere in mano le loro vite. La prima stagione è formata da un totale di dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di un’ora.

Come funziona il format

Nonostante il titolo, Vite al Limite Storie di rinascita non è uno spin off di Vite al limite, trasmissione guidata da Nowzaradan e in onda per diversi anni sul canale statunitense TLC. Il meccanismo di funzionamento, comunque, è pressoché identico.

Ogni appuntamento è dedicato a un paziente, che racconta la sua vita e il problema di obesità che lo ha convinto a chiedere aiuto al dottore. Il degente, così, si reca dal professionista nel suo studio medico posto ad Houston, in Texas. Qui Nowzaradan visita il paziente e stabilisce per lui un percorso di dimagrimento. L’obiettivo è perdere peso per potersi sottoporre a un intervento di chirurgia bariatrica, così da poter risolvere definitivamente il problema di obesità.

Vite al Limite Storie di rinascita 2 novembre, la storia di Lauren

Al centro della puntata di Vite al Limite Storie di rinascita di oggi, lunedì 2 novembre, è dato spazio alla storia di Lauren. Si tratta di una ragazza di 25 anni, ma nonostante la sua giovane età è in condizioni di salute molto gravi.

Lauren, infatti, ha un peso di oltre 300 chili. La sua condizione ha delle pesanti ripercussioni sul suo corpo, causando difficoltà respiratorie e una insufficienza cardiaca. Inoltre, sono molto pesanti anche le conseguenze psicologiche. Lauren, infatti, non esce dalla propria casa da diversi anni, vivendo in uno stato di profondo isolamento.

Dopo aver rischiato di morire in seguito a un malore, la paziente ha compreso di dover dimagrire per salvare la sua vita e, così ha deciso di rivolgersi al dottor Younan Nowzaradan.