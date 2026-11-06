Venerdì 6 novembre, su Real Time, va in onda la decima puntata di Bake Off Italia 2026. Il format parte dalle ore 21:15 circa.

Bake Off Italia 2026 decima puntata, il tema è l’amore

Alla conduzione di Bake Off Italia 2026 torna Brenda Lodigiani, che guida la gara alla ricerca del miglior pasticcere amatoriale d’Italia. A giudicare le varie sfide ci sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, affiancati, esclusivamente per la prova tecnica, da Iginio Massari.

L’edizione 2026 arriva, quest’oggi, al traguardo della decima puntata. Essa ha una durata di circa un’ora e mezza e oltre che in televisione è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, dove gli appuntamenti vengono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Il titolo della puntata odierna è Love is in the cake e il tema è l’amore.

La prova creativa apre la serata

La decima puntata di Bake Off Italia 2026 prende il via con la prova creativa. Per l’occasione, i tre giudici hanno chiesto ai famigliari dei concorrenti di registrare per loro un videomessaggio di saluti, nei quali effettuano una richiesta di un dolce. Sarà proprio tale ricetta quella che i partecipanti dovranno poi effettuare nella manche. Per portare a termine i loro dolci i concorrenti avranno a disposizione solamente 120 minuti.

La serata prosegue con la sempre tanto temuta prova tecnica. Il protagonista è Iginio Massari, che per l’occasione costringe i protagonisti a realizzare il maritozzo. Un dolce, questo, che secondo la tradizione veniva regalato dai fidanzati alle future spose con dentro l’anello di fidanzamento. Ogni sfidante deve cucinare otto maritozzi e tali preparazioni devono avere due farciture. La prima è quella classica con la crema pasticcera, la vaniglia e la panna montata, mentre la seconda con una confettura di lampone e una chantilly al lampone. Inoltre, gli aspiranti pasticceri hanno la possibilità di usare la biga di Massari. Per cucinare tutti i maritozzi sono messi a disposizione 120 minuti.

Bake Off Italia 2026 decima puntata, la prova a sorpresa

La decima puntata di Bake Off Italia 2026 termina con la prova a sorpresa. Gli sfidanti devono realizzare una torta romantica a forma di cuore. In tale prova dev’essere presente necessariamente il caramello. I concorrenti devono cucinare in coppia: al loro fianco, infatti, ci sono i loro cari, giunti a sorpresa nel tendone. Inoltre, per tre volte durante la manche i giudici suonano una campanella e per cinque minuti devono mettersi da parte, facendo cucinare solamente i parenti. Manuel, indossando il grembiule blu, può sfruttare un vantaggio. Per lui, infatti, le interruzioni con la campanella saranno solamente due. Per terminare la manche sono disponibili 120 minuti.