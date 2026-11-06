Venerdì 6 novembre parte l’11° giornata di Serie A. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv delle dieci partite. Esse sono proposte in diretta su DAZN, mentre Sky ne manda in onda tre.

Serie A 11° giornata, gli anticipi

Il 6 novembre, dalle 20:45, la Serie A parte con il match che rappresenta uno scontro diretto per la salvezza. A contendersi i tre punti ci sono Venezia e Udinese, ovvero le compagini che occupano l’ultimo e il penultimo posto in classifica. Il faccia a faccia è proposto su DAZN e Sky.

Quattro le sfide che si disputano il sabato. Alle 15:00, solamente su DAZN, è la volta degli incontri fra il Torino e Lecce e fra il Cagliari e il Frosinone. Dalle 18:00 è inserito nel calendario del turno il derby dell’Emilia Romagna fra il Parma, imbattuta da due uscite, e il Bologna, reduce da tre vittorie consecutive. Infine, dalle 20:45 su Sky e DAZN la Roma di Gian Piero Gasperini accoglie allo Stadio Olimpico il Sassuolo quart’ultimo, che ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque uscite.

Il calendario della domenica

Domenica 8 novembre, l’11° giornata di Serie A procede alle 12:30, quando la Lazio capolista, allenata da Gennaro Gattuso, affronta in trasferta il Napoli di Massimiliano Allegri, sempre più in crisi di risultati. Più tardi, alle 15:00, il Milan è di scena fuori casa contro il Genoa e, in contemporanea, l’Atalanta di Maurizio Sarri, bisognosa di punti per tentare di risalire la classifica, affronta in trasferta il Monza terz’ultimo.

Alle 18:00 gli abbonati a Sky e DAZN hanno la possibilità di vedere la partita fra l’Inter e il Como. I nerazzurri devono tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Gli ospiti, reduci dal successo per 9 a 1 in Champions League, sperano nei tre punti che permetterebbe loro di salire a quota 26 punti. La partita che chiude la giornata è prevista alle 20:45 e oppone la Fiorentina alla Juventus.

Serie A 11° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti impiegati da Sky in occasione della 11° giornata di Serie A.

Venezia-Udinese: Botti e Gobbi;

Botti e Gobbi; Roma-Sassuolo: Gentile e Scarchilli;

Gentile e Scarchilli; Inter-Como: Zancan e Montolivo.

Questi, invece, sono i commentatori scelti da DAZN in vista della giornata di campionato al via oggi.