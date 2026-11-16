L’offerta di Real Time si rinforza nel preserale. In tale fascia oraria esordisce, lunedì 16 novembre, il format Cortesie per gli ospiti.

Cortesie per gli ospiti 16 novembre, Real Time non rinuncia a Casa a prima vista

La scelta di Real Time di spostare Cortesie per gli ospiti al preserale è chiara: puntare ancora su tale format senza, tuttavia, rinunciare agli ottimi ascolti che garantisce quotidianamente Casa a prima vista. Fino alla passata edizione, i due programmi si alternavano nell’access prime time.

Da oggi, la rete Discovery ha deciso, giustamente, di preservare lo show con gli agenti immobiliari e utilizzare Cortesie per gli ospiti per garantire al preserale un’offerta televisiva originale e in prima visione.

Confermato il cast degli esperti

Cortesie per gli ospiti, prodotto da Banijay Italia per Skydance, è proposto dal 16 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:30 circa. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 50 minuti e sono fruibili anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+.

Rispetto alla precedente edizione, in Cortesie per gli ospiti 2026 non cambia il cast degli esperti. Spazio, in primis, allo chef Roberto Valbuzzi, che ha il compito, in ogni puntata, di assegnare un voto ai cibi assaggiati durante le cene. Prevista, poi, la presenza di Csaba dalla Zorza, nello show dal 2018 e che deve valutare la mise en place e il rispetto del bon ton da parte degli sfidanti. A completare il trio c’è Tommaso Zorzi, chiamato a valutare gli arredamenti e lo stile complessivo delle case nelle quali si svolgono i pasti.

Le puntate di Cortesie per gli ospiti permettono agli esperti di svolgere un viaggio da nord a sud dell’Italia. Fra le città toccate dal format ci sono Alba, Milano, Roma, Catania e Ravenna.

Cortesie per gli ospiti 16 novembre, il regolamento

Rimane invariato, a Cortesie per gli ospiti 2026, il regolamento. Nel programma si confrontano due coppie di concorrenti e i componenti di ogni coppia sono legati fra loro da un vincolo di parentela o amicizia. A turno, gli sfidanti accolgono nella loro casa i rivali e gli esperti e tutti insieme svolgono una cena. I padroni di casa, dopo aver scelto il tema centrale della serata, ideano un menù formato da un aperitivo, un primo, un secondo e un dolce e curano la preparazione di ciascuna portata. Dopo ogni pasto gli esperti assegnano un voto da 1 a 10 nella loro categoria. Al termine di tutte e due le cene, la coppia che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è la vincitrice della puntata.