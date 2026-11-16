Lunedì 16 novembre, in prima visione su La5, prende il via la soap opera Love Reason Get Even. Il titolo, originario della Turchia, è proposto dalle 16:25 circa.

Love Reason Get Even La5, regista e dove è girata

La serie Love Reason Get Even è una produzione della società No Dokuz Productions. In patria la produzione seriale ha debuttato con il titolo originale Aşk Mantık Intikam nel 2021 sull’emittente Fox.

La trama è l’adattamento del successo internazionale sud-coreano Cunning Single Lady. In Italia, la soap è formata da un totale di 107 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. La5, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 16 novembre.

Love Reason Get Even La5, la trama

Al centro di Love Reason Get Even c’è Esra, protagonista della serie che ha il volto di Burcu Ozberk. Inizialmente la donna lavora come cameriera, ma stanca della sua vita fatta di rinunce e ristrettezze economiche prende la decisione di sposare Ozan (interpretato da Ilhan Sen), un brillante ingegnere che sembra destinato ad avere un futuro di successo e prosperità economiche.

Le cose, per i personaggi principali, non vanno come previsto. La coppia, che nel frattempo ha avuto due figli, vive dei periodi di grandi difficoltà economiche e dopo qualche tempo da coniugi scelgono di divorziare.

Spoiler finale

Nel corso di Love Reason Get Even passano due anni dal divorzio e le vite dei protagonisti sono molto diverse fra loro. Esra è in disoccupazione, mentre il fallimento del matrimonio ha motivato Ozan a rischiare il tutto e per tutto e ha fondato un’innovativa start-up che ha ottenuto enorme popolarità.

Esra, accecata dalla gelosia e dal rancore, decide di vendicarsi dell’ex marito e dopo aver ideato un piano riesce a farsi assumere nell’azienda di Ozan. Ben presto, tuttavia, le esigenze bellicose di Esra vengono meno perché la protagonista, passando nuovamente del tempo con Ozan, comprende che, forse, i sentimenti nei suoi confronti non sono ancora sopiti.

Love Reason Get Even La5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della soap opera Love Reason Get Even, che arriva il 16 novembre in prima visione su Canale 5.