Domenica 22 novembre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 26. Il talent, condotto da Maria De Filippi, è proposto dalle ore 14:05 circa e di seguito vi sveliamo ciò che è successo nelle registrazioni.

Amici 26 puntata 22 novembre, dove vedere il format

Amici, che sette giorni fa è andato in onda il sabato a causa delle ATP Finals, questa settimana torna nella consueta collocazione della domenica pomeriggio. L’appuntamento ha una durata di poco superiore a un’ora e mezza, giungendo al termine intorno alle 15:45 circa. Oltre che in televisione è possibile seguire la diretta anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity e Witty TV.

In studio, insieme alla padrona di casa, tornano i cosiddetti responsabili artistici. In tale ruolo nella categoria del canto ci sono Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay. Per quel che concerne la danza, invece, ci sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini.

Le classifiche

Ampio spazio, nella puntata del 22 novembre di Amici 26, lo hanno le esibizioni che vanno poi a formare le classifiche. Sia i cantanti che i ballerini, infatti, si alternano sul palco ed eseguono delle performance, valutate da alcuni ospiti che sono esperti nel settore. Si tratta di un momento sempre molto importante, in quanto coloro che si posizionano come ultimi rischiano di dover andare in sfida e, dunque, potrebbero perdere il loro posto all’interno della scuola.

Come riporta il sito SuperGuidaTV, a valutare le performance canore dei giovani allievi arriva Carlo Verdone, attore e regista. Per quanto riguarda il ballo, colei che ha il compito di formare le classifiche è Irma Di Paola. Secondo le anticipazioni, nel canto la vittoria è andata a Shari, con Nicolò divenuto fanalino di coda. Nella danza è Napo il vincitore e Charli è ultima.

Poi è entrato in studio Carlo Di Francesco, nominato giudice nella sfida di Jad. Quest’ultimo è riuscito a vincere il duello, difendendo così il banco. Nelle discipline sportive India, nel judo, ha sconfitto agilmente l’avversaria. Riccardo, infine, ha dovuto affrontare una nuova prova assegnata da Alessandra Celentano, che tuttavia non ha per nulla apprezzato quanto fatto dal concorrente.

Amici 26 puntata 22 novembre, ospite Sarah Toscano

Ad arricchire la puntata del 22 novembre di Amici 26, in qualità di ospite musicale, presenzia Sarah Toscano. Vincitrice della ventitreesima edizione del talent, sale sul palco per annunciare due nuove date del suo tour. Prevista, poi, la presenza di Napoleone e Amelie, che intonano il loro singolo Innamorati al piano bar, in radio dal 20 novembre.