Stasera in TV venerdì 20 novembre 2026, Rai 1 propone Meravigliosamente, lo spettacolo musicale con Sal Da Vinci, mentre Canale 5 trasmette Racconto di una notte. Rai 2 torna con L’ispettore Coliandro, Rai 3 con Mi manda RaiTre e Rete 4 con Quarto Grado. Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Avvocato Ligas e Nove conferma Fratelli di Crozza. Tra i film di Sky Cinema spiccano Play Dirty – Triplo gioco e Ritorno al futuro – Parte III.

Programmi TV di venerdì 20 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Meravigliosamente. Sal Da Vinci celebra cinquant’anni di carriera in uno spettacolo tra musica e ricordi, accompagnato da Iaia Forte e Bianca Balti.

Sal Da Vinci celebra cinquant’anni di carriera in uno spettacolo tra musica e ricordi, accompagnato da Iaia Forte e Bianca Balti. Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro. Nell’episodio Intrigo maltese, Coliandro incontra Thea, una reporter che indaga sugli affari sospetti di un imprenditore uzbeko.

Nell’episodio Intrigo maltese, Coliandro incontra Thea, una reporter che indaga sugli affari sospetti di un imprenditore uzbeko. Rai 3, ore 21:20 – Mi manda RaiTre. Federico Ruffo approfondisce problemi legati a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini.

Federico Ruffo approfondisce problemi legati a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Mahir porta Canfeza a cena per distrarla dalle tensioni familiari, ma le preoccupazioni continuano a condizionare il loro rapporto.

Mahir porta Canfeza a cena per distrarla dalle tensioni familiari, ma le preoccupazioni continuano a condizionare il loro rapporto. Italia 1, ore 20:14 – Nitto ATP Finals Live. Appuntamento con il tennis da Torino, seguito dagli approfondimenti condotti da Chiara Icardi.

Appuntamento con il tennis da Torino, seguito dagli approfondimenti condotti da Chiara Icardi. La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, ospiti e musica.

Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, ospiti e musica. TV8, ore 21:40 – Avvocato Ligas. Ultimo appuntamento della stagione, con gli episodi conclusivi della serie legal interpretata da Luca Argentero.

Ultimo appuntamento della stagione, con gli episodi conclusivi della serie legal interpretata da Luca Argentero. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni e monologhi dedicati alla politica e ai protagonisti dell’informazione.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:19 – Fast Charlie. Pierce Brosnan interpreta un sicario deciso a vendicare il proprio capo dopo un tradimento.

Rai Movie, ore 21:10 – Scusate se esisto! Paola Cortellesi interpreta un’architetta che torna in Italia e affronta le difficoltà del mondo del lavoro.

20 Mediaset, ore 21:15 – Atomica bionda. Charlize Theron è una spia britannica impegnata in una missione nella Berlino del 1989.

Iris, ore 21:15 – Potere assoluto. Clint Eastwood interpreta un ladro che assiste a un omicidio collegato al presidente degli Stati Uniti.

TwentySeven, ore 21:15 – Bugiardo bugiardo. Jim Carrey è un avvocato improvvisamente incapace di mentire.

La7Cinema, ore 21:20 – Il processo di Norimberga. Il dramma giudiziario racconta i processi ai responsabili dei crimini nazisti.

La5, ore 21:10 – The Wedding Date. Debra Messing interpreta una donna che ingaggia un accompagnatore per il matrimonio della sorella.

Cine34, ore 21:00 – Da grande. Renato Pozzetto protagonista di una commedia su un bambino che si ritrova improvvisamente adulto.

I film su Sky Cinema venerdì 20 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Un gruppo di criminali organizza un colpo ambizioso, tra tradimenti e alleanze imprevedibili.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ritorno al futuro – Parte III. Marty McFly raggiunge Doc Brown nel Far West per tentare di riportarlo nel presente.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Kung Fu Panda 3. Po ritrova il padre e deve affrontare un potente avversario che minaccia i maestri di kung fu.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Operazione vendetta. Un thriller d’azione incentrato su una missione di vendetta e suicolosi segreti.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Detective Marlowe. Liam Neeson interpreta il celebre investigatore privato coinvolto in un misterioso caso a Los Angeles.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Poveri noi. Una commedia italiana sulle difficoltà economiche e sugli imprevisti della vita familiare.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La sfida delle mogli. Due donne organizzano un coro tra le mogli dei militari impegnati in missione.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Nel tepore del ballo. Pupi Avati racconta la crisi personale di un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Adaline – L’eterna giovinezza. Blake Lively interpreta una donna che, dopo un incidente, smette misteriosamente di invecchiare.