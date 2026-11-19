Stasera in TV venerdì 20 novembre 2026, Rai 1 propone Meravigliosamente, lo spettacolo musicale con Sal Da Vinci, mentre Canale 5 trasmette Racconto di una notte. Rai 2 torna con L’ispettore Coliandro, Rai 3 con Mi manda RaiTre e Rete 4 con Quarto Grado. Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Avvocato Ligas e Nove conferma Fratelli di Crozza. Tra i film di Sky Cinema spiccano Play Dirty – Triplo gioco e Ritorno al futuro – Parte III.
Programmi TV di venerdì 20 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Meravigliosamente. Sal Da Vinci celebra cinquant’anni di carriera in uno spettacolo tra musica e ricordi, accompagnato da Iaia Forte e Bianca Balti.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro. Nell’episodio Intrigo maltese, Coliandro incontra Thea, una reporter che indaga sugli affari sospetti di un imprenditore uzbeko.
- Rai 3, ore 21:20 – Mi manda RaiTre. Federico Ruffo approfondisce problemi legati a sanità, scuola, infrastrutture, servizi pubblici e diritti dei cittadini.
- Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i principali casi di cronaca nera, tra testimonianze e sviluppi investigativi.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Mahir porta Canfeza a cena per distrarla dalle tensioni familiari, ma le preoccupazioni continuano a condizionare il loro rapporto.
- Italia 1, ore 20:14 – Nitto ATP Finals Live. Appuntamento con il tennis da Torino, seguito dagli approfondimenti condotti da Chiara Icardi.
- La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi racconta l’attualità politica e sociale attraverso satira, reportage, ospiti e musica.
- TV8, ore 21:40 – Avvocato Ligas. Ultimo appuntamento della stagione, con gli episodi conclusivi della serie legal interpretata da Luca Argentero.
- Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con imitazioni e monologhi dedicati alla politica e ai protagonisti dell’informazione.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:19 – Fast Charlie. Pierce Brosnan interpreta un sicario deciso a vendicare il proprio capo dopo un tradimento.
Rai Movie, ore 21:10 – Scusate se esisto! Paola Cortellesi interpreta un’architetta che torna in Italia e affronta le difficoltà del mondo del lavoro.
20 Mediaset, ore 21:15 – Atomica bionda. Charlize Theron è una spia britannica impegnata in una missione nella Berlino del 1989.
Iris, ore 21:15 – Potere assoluto. Clint Eastwood interpreta un ladro che assiste a un omicidio collegato al presidente degli Stati Uniti.
TwentySeven, ore 21:15 – Bugiardo bugiardo. Jim Carrey è un avvocato improvvisamente incapace di mentire.
La7Cinema, ore 21:20 – Il processo di Norimberga. Il dramma giudiziario racconta i processi ai responsabili dei crimini nazisti.
La5, ore 21:10 – The Wedding Date. Debra Messing interpreta una donna che ingaggia un accompagnatore per il matrimonio della sorella.
Cine34, ore 21:00 – Da grande. Renato Pozzetto protagonista di una commedia su un bambino che si ritrova improvvisamente adulto.
I film su Sky Cinema venerdì 20 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Un gruppo di criminali organizza un colpo ambizioso, tra tradimenti e alleanze imprevedibili.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ritorno al futuro – Parte III. Marty McFly raggiunge Doc Brown nel Far West per tentare di riportarlo nel presente.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Kung Fu Panda 3. Po ritrova il padre e deve affrontare un potente avversario che minaccia i maestri di kung fu.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Operazione vendetta. Un thriller d’azione incentrato su una missione di vendetta e suicolosi segreti.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Detective Marlowe. Liam Neeson interpreta il celebre investigatore privato coinvolto in un misterioso caso a Los Angeles.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Poveri noi. Una commedia italiana sulle difficoltà economiche e sugli imprevisti della vita familiare.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La sfida delle mogli. Due donne organizzano un coro tra le mogli dei militari impegnati in missione.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Nel tepore del ballo. Pupi Avati racconta la crisi personale di un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Adaline – L’eterna giovinezza. Blake Lively interpreta una donna che, dopo un incidente, smette misteriosamente di invecchiare.