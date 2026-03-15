Domenica 15 marzo sono tanti, come sempre, gli ospiti attesi in tv. Varie le interviste previste, fra cui quella a Carlo Verdone.

Domenica 15 marzo ospiti tv, il ricordo di Enrica Bonaccorti da Mara Venier

Su Rai 1, dalle 14:00, parte Domenica In. Al timone torna Mara Venier, che con Alberto Matano omaggia Enrica Bonaccorti, conduttrice e scrittrice scomparsa a 76 anni dopo una malattia. L’artista Riccardo Cocciante canta Ho vent’anni con te, canzone che dà il titolo al suo nuovo album.

Virginia Raffaele e Fabio De Luigi presentano il film Un bel giorno, che è distribuito nei cinema dallo scorso 5 marzo. Il cantante Leo Gassmann esegue Naturale, hit che ha presentato in gara al Festival, mentre Peppe Iodice parla di Mi batte el corazon, film in uscita il 19 marzo al cinema.

Mara Venier con Tommaso Cerno parlano dei principali temi di attualità. Pino Strabioli ripercorre i momenti più importanti della storia di Domenica In, mentre Teo Mammucari effettua il gioco telefonico La Cassaforte di Domenica In.

Francesca Fialdini e Silvia Toffanin

Alle 17:20, su Rai 1, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. Ospite di tale spazio è Marisa Laurito, che ha appena concluso un’esperienza, durata sei anni, da direttore artistico del Teatro Trianon di Napoli. In studio c’è Maria Stella Magliò, 85enne e fra i 10 mila tedofori che hanno accompagnato la fiamma olimpica dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Con lei c’è Oney Tapia, atleta paralimpico e vincitore di Ballando con le stelle 2017. Da Mare Fuori arriva l’attrice Maria Esposito, mentre la conduttrice accoglie i ragazzi del Rione Sanità: un gruppo di amici che con il coinvolgimento di Jago, artista di fama internazionale, stanno contribuendo al processo di rinascita economica e sociale del Rione Sanità.

Alle 15:30 su Canale 5 torna Verissimo con Silvia Toffanin. La conduttrice omaggia Enrica Bonaccorti riproponendo la sua ultima intervista, rilasciata lo scorso 25 gennaio. Per parlare del GF Vip arriva la conduttrice Ilary Blasi ed Antonella Elia, fra le concorrenti del format. Dal Festival di Sanremo arrivano Patty Pravo, Francesco Renga ed Elettra Lamborghini. Infine, per un aggiornamento sull’inchiesta relativa alla morte del piccolo Domenico, ci sono i genitori Patrizia ed Antonio.

Domenica 15 marzo ospiti tv, i protagonisti di Che tempo che fa

Infine, su NOVE dalle 19:30, Fabio Fazio, con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, guida Che tempo che fa. Intervista al vincitore del Festival di Sanremo, autore del brano Per sempre sì. Carlo Verdone anticipa Scuola di seduzione, film in uscita il 1° aprile. In occasione della Chiusura dei Giochi Olimpici c’è Bebe Vio, mentre Jasmine Trinca parla di Gli occhi degli altri, distribuito nelle sale il 19 marzo.

A seguire, Niccolò Ammaniti e Paolo Giordano presentano i nuovi libri, intitolati rispettivamente Il Custode e Da Vicino. Per lo spazio dedicato all’attualità ci sono Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Michele Serra. Torna, infine, Roberto Burioni.

La seconda parte di diretta è occupata dalla rubrica de Il Tavolo. Ospiti sono Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Nino Frassica, a cui si aggiungono Sal Da Vinci, Alessia Marcuzzi, Cochi Ponzoni e l’ex ciclista Claudio Chiappucci. Inoltre, ci sono Belen Rodriguez, Enzo Iacchetti, Paolo Rossi, Giucas Casella, Gigi Marzullo ed Orietta Berti.