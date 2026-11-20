Venerdì 20 novembre va in onda la prima puntata di Meravigliosamente. L’one man show di Sal Da Vinci è proposto su Rai 1 a partire dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Meravigliosamente prima puntata, un viaggio nella vita (e nella carriera) di Sal Da Vinci

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e da ViVO concerti in collaborazione con Colangelo Management e con il patrocinio del Ministero del Turismo, il programma ha come protagonista l’artista Sal Da Vinci.

Nelle due serate evento, trasmesse su Rai 1 il 20 e il 27 novembre, il cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, accompagna il pubblico in un viaggio a ritroso nella sua vita e carriera. Si tratta di un racconto che attraversa diverse fasi, dal debutto sul palco a soli sette anni al fianco del padre fino al sogno realizzato di esibirsi all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia.

Un progetto che supporta la candidatura della canzone napoletana classica all’UNESCO

Meravigliosamente, oltre che su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, è trasmesso su San Marino RTV, al canale 550 del digitale terrestre. Il varietà sarà diffuso, inoltre, in Eurovisione. Il progetto rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’UNESCO.

Grande protagonista, nelle due serate, è la musica. Sal Da Vinci canta i brani della sua discografia, oltre ai grandi successi della musica italiana, affiancato da numerosi ospiti e supportato dall’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Insieme al padrone di casa, in entrambe le serate di Meravigliosamente presenziano due co-conduttrici. In tale ruolo ci sono la modella Bianca Balti e l’attrice di cinema e teatro Iaia Forte.

Meravigliosamente prima puntata, gli ospiti

Sono molti gli ospiti presenti nella prima puntata di Meravigliosamente. In primis partecipano alcuni dei cantanti italiani più amati, ovvero Massimo Ranieri, Gianna Nannini e Renato Zero. Il padrone di casa Sal Da Vinci accoglie Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Ernesto Vitolo e Gigi de Rienzo, ovvero quattro fra i collaboratori storici di Pino Daniele, omaggiato durante l’appuntamento.

Ancora la musica è protagonista con TonyPitony, che con il suo stile ironico e dissacrante è fra cantanti più amati e ascoltati soprattutto tra i giovani. Infine, sono previste le incursioni dell’attore e regista Rocco Papaleo, dei comici Enrico Brignano e Valerio Lundini e dell’attore Ernesto Lama, amico di Da Vinci con il quale ha più volte condiviso il palcoscenico a teatro.