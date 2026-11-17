La Rai, martedì 17 novembre, presenta nella conferenza stampa che seguiremo in diretta lo show Meravigliosamente. Il format, in onda il 20 e il 27 novembre su Rai 1, hanno come padrone di casa Sal Da Vinci. L’artista, accompagnato da personaggi del mondo della musica, del cinema, della fiction e dello sport, racconta, mediante le canzoni più celebri del suo repertorio, la sua storia personale e lavorativa.

Nella diretta della conferenza stampa di Meravigliosamente intervengono Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time, Sal Da Vinci, oltre a Bianca Balti e Iaia Forte.