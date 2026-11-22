Da Beppe Grillo a Jovanotti. Sono numerosi gli ospiti presenti in tv nei vari format in onda domenica 22 novembre e di seguito vi sveliamo i protagonisti più attesi.

Domenica 22 novembre ospiti tv, le interviste di Fabio Fazio

Alle 19:30 su NOVE torna Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Durante la serata il padrone di casa intervista Jonavotti, protagonista al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre con la pellicola L’incredibile avventura di Jovanotti. A tre anni dalla sua ultima intervista televisiva torna Beppe Grillo, comico e cofondatore del Movimento 5 Stelle.

Durante la serata interviene Elena Cattaneo, senatrice a vita e in libreria con Consigli ai giovani ricercatori–Rileggere Santiago Ramon y Cajal. Per un punto sulla salute torna il professor Roberto Burioni, mentre dell’attualità si parla con Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini e il critico d’arte Flavio Caroli, protagonista con il libro Lo spirito dei luoghi–Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura. Infine ci sono Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani.

Il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1, dalle 14:00 del 22 novembre, Mara Venier torna al timone di Domenica In. Da Ballando con le stelle arriva l’attrice Monica Guerritore, poi del talent si parla in un talk animato da Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Eugenio Finardi, Anna Pettinelli, Alba Parietti, Luca Barbareschi, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Previsto, in tale spazio, un intervento di Vincenzo De Lucia. L’attrice Serena Rossi parla della fiction La famiglia Panini, al via il 22 novembre, e Francesca Fagnani fornisce le anticipazioni sul nuovo ciclo di puntate di Belve, in partenza su Rai 2 il 24 novembre.

Per l’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno raccontano la storia di Monica Busetto, ingiustamente detenuta per quasi 13 anni. Insieme a lei ci sono gli avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, il magistrato Annalisa Imparato e Francesco Giorgino. Infine, per presentare il calendario 2027 della Polizia di Stato, interviene il vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo.

Alle 17:20, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Da Ballando con le stelle arriva Alessandro Matri, seguito da Barbara Foria che presenta lo spettacolo teatrale Basta un filo di rossetto. La scrittrice Chiara Francini parla di La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti, disponibile in libreria. Infine, Vittoria Puccini e Stefano Accorsi raccontano Il rumore delle cose nuove, film di cui sono protagonisti e uscito al cinema il 12 novembre.

Domenica 22 novembre ospiti tv, chi c’è a Verissimo

Domenica 22 novembre, dalle 15:45 su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin. Nella puntata interviene il conte Charles Spencer, che nel best seller Canto del cigno. Diana, mia sorella ripercorre l’esistenza della sorella Lady Diana.

Al format partecipano Daniel Grassl, sorpresa italiana del pattinaggio su ghiaccio, e Valeria Marini con Alex Belli, reduci dall’esperienza al GF Vip. Infine sono intervistate Rosita e Alessandra Celentano.