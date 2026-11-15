Domenica 15 novembre si prospetta una giornata come sempre ricca di ospiti in tv. Da Che tempo che fa a Verissimo, di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti.

Domenica 15 novembre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Dalle 19:30 su NOVE torna Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Per lanciare La Notte delle Fragole in uscita il 26 novembre al cinema arrivano gli attori Ficarra e Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Per presentare Kintsugi, nuovo progetto musicale realizzato in vista dei festeggiamenti per il 30esimo anniversario di carriera, arriva Elisa, che si esibisce dal vivo con il brano Ciao. Previsti i consueti interventi di Orietta Berti con Mara Maionchi, di Michele Serra e del professor Roberto Burioni, affiancato questa settimana da Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Il padrone di casa dialoga con Don Davide Banzato, in libreria con Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno, e con Fabio Volo, che il 17 novembre pubblicherà il romanzo Vieni torniamo a casa e che dal 3 dicembre è protagonista al cinema con Il mio nemico immaginario. Per lo spazio sull’attualità presenziano Massimo Giannini, Concita De Gregorio e Nello Scavo.

Il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1, il 15 novembre dalle 14:00, Mara Venier guida Domenica In. La conduttrice intervista Vanessa Scalera, dal 19 novembre nei cinema con Il fuoco che ti porti dentro, e Rocco Hunt e Clementino. I due hanno pubblicato il primo album in coppia chiamato The Album. Carlo Ponti Jr racconta Sophia Loren, icona del cinema mondiale a cui è dedicato A storia e Sufì, brano scritto e interpretato dal tenore Pasquale Esposito, mentre Marco Bocci lancia la fiction 177 giorni. Il rapimento di Farouk al via il 16 novembre su Rai 1.

Nel talk su Ballando con le stelle intervengono Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi, Anna Pettinelli, Alba Parietti, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Prevista anche una incursione di Vincenzo De Lucia. Per l’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno raccontano la storia di Jessica Scarpa, malata terminale che ha avviato una battaglia sui social affinché sia messo a disposizione, in Italia, un farmaco che potrebbe rallentare la malattia e prolungare il tempo di sopravvivenza. Per parlane ci sono Emanuele Scaranna, marito della donna, il Professor Giovanni Butturini che l’ha operata e il giornalista Piero Sansonetti. Infine, per la rubrica Il pranzo della domenica, l’inviato Savino Zaba è a Perugia in occasione di Eurochocolate 2026.

Dalle 17:20 su Rai 1 torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. In studio Orietta Berti, Nina Zilli e Danti per presentano il nuovo singolo Maledetto Settembre. Paola Minaccioni e Antonio Folletto parlano di Una Finestra vista Lago, fiction al via il 24 novembre su Rai 1. Direttamente da Ballando con le stelle, infine, presenzia Manuela Moreno.

Domenica 15 novembre ospiti tv, le interviste di Verissimo

Domenica 15 novembre, non appena giunge al termine la sfida fra Zverev e Jodar valevole per le ATP Finals, torna Verissimo con Silvia Toffanin. Protagonista della puntata è Lorella Cuccarini, che è tornata a far parte del cast di responsabili artistici di Amici. Inoltre, la conduttrice accoglie Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota. Essi sono tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana, che hanno scritto un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo Quando finisce la notte.