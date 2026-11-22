Domenica 22 novembre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Melaverde. Il format, dedicato al racconto delle bellezze naturali e culturali del nostro paese, è proposto dalle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 22 novembre, la provincia di Verona e la Val Brembana

Alla conduzione di Melaverde, come di consueto, è presente la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, oramai presenze fisse nel programma. I due si dividono e visitano altrettante zone italiane, svelandone i segreti, ripercorrendone la storia e incontrando gli abitanti.

Il viaggio di Ellen Hidding, durante la puntata di oggi del format, è articolato in Veneto. In particolare, le telecamere la seguono fino alla provincia di Verona. Anche Venuto si concentra sul nord Italia, ma in Lombardia. Il conduttore, infatti, esplora la Val Brembana, valle che deve il suo nome al fiume Brembo che l’attraversa e che è situata nella provincia di Bergamo.

Ellen Hidding in un Parco

Durante Melaverde di domenica 22 novembre, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, la padrona di casa Ellen Hidding propone un focus su uno dei punti di riferimento per quanto concerne la biodiversità.

La conduttrice, a tal proposito, visita un grande Parco che ospita, al proprio interno, numerosi animali provenienti da diverse parti del mondo. Le telecamere mostrano le attività che si svolgono all’interno di quest’area, incontrando i professionisti che tutti i giorni operano a stretto contatto con gli animali. Hidding mostra, infine, il lavoro prezioso che è compiuto quotidianamente dagli operatori del Parco, che conservano il patrimonio genetico di specie rare o scomparse in natura.

Melaverde 22 novembre, il Formai del Mut

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 22 novembre, esplora le tradizioni della Val Brembana, mostrando un territorio di alta montagna ricco di vita e di idee che si sono trasformate in realtà economiche di primaria importanza.

Il presentatore dà spazio alle storie degli abitanti, persone che hanno deciso di restare e altre che invece, dopo aver passato un periodo lontani, hanno scelto di fare ritorno nella loro terra di origine.

Venuto intervista, fra gli altri, allevatori, produttori, panificatori e ristoratori. Un approfondimento è poi realizzato sui prodotti simbolo della Val Brembana come il Formai de Mut, formaggio a pasta semicotta realizzato da pascoli d’alta quota e che vanta il riconoscimento DOP, ovvero Denominazione di Origine Protetta. Infine il presentatore va alla scoperta dell’astrofotografia, attività molto frequentata nell’area grazie ai numerosi punti panoramici e il ridotto inquinamento luminoso.