Gli anni ’50, ’60 e ’70 tornano protagonisti in televisione e lo fanno con Un’altra domenica. Si tratta del nuovo format pomeridiano di TV2000, in onda a partire dal 22 novembre.

Un’altra domenica, Paola Saluzzi è la conduttrice

Un’altra domenica è una produzione artistica di Ugo Porcelli. Il programma è scritto da Arrigo Benedetti, Sara Cacioppo, Paola Saluzzi, Alessandro Tresa, Lucia Ugatti, Silvia Annicchiarico e Fabrizio Corallo. Le puntate sono proposte con cadenza settimanale su TV2000, dalle ore 15:15 circa, nella giornata di domenica.

Al timone dello show è presente Paola Saluzzi. Si tratta di uno dei volti di punta della rete, dove ha guidato per anni tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12:20 circa, la trasmissione L’Ora Solare.

Il racconto della tv del passato

Un’altra domenica è pensato come un viaggio tra musica, televisione e memoria, per ripercorrere gli anni ’50, ’60 e ’70 attraverso le storie e i protagonisti che hanno segnato la cultura e il costume italiano. Ogni settimana la conduttrice accoglie in studio uno o più ospiti, volti noti del mondo dell’intrattenimento che raccontano la loro carriera e, con essa, il passato del nostro paese, fra canzoni, aneddoti inediti e filmati di repertorio. Ad accompagnare le narrazioni degli ospiti c’è la musica della cosiddetta Un’altra Band, formazione che esegue i brani dal vivo e che è diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Un’altra domenica, Renzo Arbore ospite della prima puntata

Nella prima puntata di Un’altra domenica, in onda il 22 novembre, è coinvolto Renzo Arbore. Pioniere della televisione moderna e protagonista di oltre sessant’anni di radio e televisione, l’artista ripercorre la sua esistenza a partire dall’infanzia vissuta nei tempi della guerra e la scoperta della passione per la musica, trasmessa dalla mamma pianista. Non mancano, poi, i riferimenti ad alcuni dei suoi più grandi successi sul piccolo schermo, da Indietro tutta! a Quelli della notte. Impossibile, poi, non citare la sua dote di scopritore di talenti come Lucio Battisti, che ha accolto nel 1969 nello show Speciale per voi.

Durante la sua partecipazione a Un’altra domenica ci sono delle sorprese. Per Renzo Arbore arriva Arturo Santoro, amico di gioventù alle Isole Tremiti, subacqueo e volto dei fotoromanzi degli anni ’70. Insieme propongono un focus sulla nascita del Club della Sofferenza, storico locale delle Tremiti. Inoltre è prevista l’incursione di Silvia Annicchiarico, che ritrova Arbore per rievocare il provino per la storica L’altra domenica, gli esordi televisivi e l’esperienza condivisa a Quelli della notte.