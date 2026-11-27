Venerdì 27 novembre è andata in onda, in diretta dalle 21:35 su NOVE, una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Lo show è guidato da Maurizio Crozza, che firma nuove parodie e imitazioni dedicate ai fatti di attualità. Al suo fianco, come autore, c’è Andrea Zalone, mentre l’accompagnamento musicale è della Simone Belfiore Band.

Fratelli di Crozza diretta 27 novembre, l’imitazione di Vincenzo De Luca

Maurizio Crozza apre Fratelli di Crozza del 27 novembre con una riflessione sul concetto della verità: “Dobbiamo rassegnarci, in questo Paese non la sapremo mai. Siamo come la Cina, facciamo piani quinquennali ma solo di enigmi irrisolti. Elon Musk punta sui partiti italiani fuori dalle coalizioni per rendere l’Italia ingovernabile. Ma deve decidere lui chi ci deve governare? Musk con Space X ha lanciato più satelliti in orbita rispetto al resto del mondo. Siamo sicuri che sia questo lo sviluppo umano che desideriamo?“.

Il conduttore imita, ora, “Ponteman”, come ha ribattezzato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Il mio compito è scomparire, lasciamo lavorare i tecnici che devono stabilire se il Ponte sullo Stretto reggerà. Cosa c’è di più bello di andare in giro a vedere i ponti? Ho scoperto martedì che ci sono i ponti ovunque ci siano anche i fiumi. È bellissimo vedere anche i pre-ponti: immaginate di poter stare in una tenda a Reggio Calabria, a vedere il luogo che accoglierà i piloni del Ponte“.

A Fratelli di Crozza del 27 novembre si prosegue con un monologo su Antonio Tajani: “Ha detto che non agisce mai senza coordinamento con i partner, ma Tajani ha confermato che l’Italia non sapeva nulla dell’attacco ucraino in Libia. Qualcuno dovrebbe dirgli che è lui il Ministro degli Esteri. Gli altri, intanto, si preparano. Il Regno Unito ha chiesto a 100 mila riservisti di stare reperibili in caso di guerra, mentre la Germania si è detta pronta a un possibile conflitto con Mosca. Signori, benvenuti nel 1914“.

La parodia di Marco Minniti

Per parlare della crisi internazionale arriva, a Fratelli di Crozza, l’imitazione di Marco Minniti. Nella sua parodia, ogni frase è accompagnata da un importante fiatone: “Io non riesco mai a mangiare il gelato, perché ogni volta che dico Pakistan mi si scioglie. Con il mio fiatone l’AMA, a Roma, mi usa per raccogliere le foglie“.

La diretta va avanti con un monologo sull’IA e su come essa abbia reso molto sfumato il confine fra verità e menzogna. Un tema, questo, che introduce l’imitazione di Napalm 51: “Ho acquistato il Gargamumbla, uno Stato che hanno sempre occultato e che confina a nord con la Germania e a sud con il Perù. Ho pagato 12 mila euro come spese di segreteria, ma è su internet e quindi esiste. La Terra è piatta, non fatevi ingannare dalle lobby dei mappamondi“.

Si continua con un grande classico del format, ovvero il Ministro Adolfo Urso, il cui intervento è ricco di strafalcioni: “L’Europa vacilla perché ci manica un progetto, un visone”. L’attenzione si sposta su Carlo Calenda: “Sogna di arrivare al 7%, ma in realtà è al 3% da quando è nato e gli servirebbe un miracolo. Ridendo e scherzando, Azione ha compiuto 7 anni“. È imitato proprio il leader di Azione: “Io non voglio andare da una parte, voglio stare al centro. Io non voglio più fare l’esegesi. Lo sa quanti mi fermano per strada e me la chiedono? Zero. Da 7 anni non mi ferma più nessuno, neanche al metal detector. Oggi non mi ferma più nessuno neanche a Capalbio. Faccio l’effetto dello squalo di Spielberg, scappano appena sanno che sto per arrivare”.

Fratelli di Crozza diretta 27 novembre, il ritorno di Beppe Grillo in tv

Nella diretta di Fratelli di Crozza del 27 novembre si parla di Beppe Grillo: “Ha parlato di tutto, dai campanelli alle città-Stato. Lui è bizzarro: è partito con lo streaming ed è finito con il censuring, visto che non ha dato la liberatoria per trasmettere i video. Ha detto che se dovesse tornare a capo del M5S lo darebbe esclusivamente a ragazzi under-25. Ma su questo è arrivato dopo Antonio Razzi, che si è proposto come saggio per insegnare ai giovani come fare politica“.

Crozza imita proprio Razzi: “Il mio partito dei giovani parlerà dei ragazzi che vanno via dall’Italia. La fuga dei cervelli? Non credo che vadano via a tranci, ma tutti interi. I giovani rimangono se hanno una paga grassa”. L’ex senatore, tuttavia, lascia ben presto il posto a Beppe Grillo: “Cosa c’è di più bello di tornare al Medioevo? Io ti do una pera e tu mi fai mangiare al ristorante. Io sono già al baratto, voi siete ancora ai campanelli. Vogliono togliere i social ai giovani, ma togliete il microfono a me che ho quasi 80 anni“.

Ci si avvia verso la conclusione con il finto Vincenzo De Luca: “Il mio evento Luci d’artista è nato a Salerno grazie a me. Un evento che ha ispirato perfino i Beatles, la mia città è l’ottava meraviglia del Mondo. Da noi il caffè non si beve, ma si vive“. La serata termina con il finto Vittorio Feltri: “A Milano hanno introdotto l’Albero del Dono perché vogliono cancellare Natale. Io avrei altre idee, potremmo sostituire Maria con Milly Carlucci, così diventa Ballando con le stalle“.