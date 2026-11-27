Venerdì 27 novembre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Bake Off Italia. Il programma è proposto in prima serata, dalle ore 21:30 circa.

Bake Off Italia 27 novembre, il tema della serata

Alla conduzione di Bake Off Italia torna Brenda Lodigiani. Quest’ultima è affiancata dai giudici Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam, che hanno il compito di valutare le tre manche dello show. Ai tre si unisce, esclusivamente per la prova tecnica, Iginio Massari.

Quella odierna è la tredicesima puntata di Bake Off Italia e si intitola Il tempo. Un elemento che è da sempre fondamentale nella pasticceria. Ogni sfidante, all’inizio della puntata, ha a disposizione un timer che segna un totale di 7 ore e 30 minuti. Si tratta del minutaggio complessivo messo a disposizione per tutte e tre le prove: ogni concorrente può gestirlo a proprio piacimento, senza conoscere la difficoltà delle prove successive. Manuel, che indossa il Grembiule Blu, ha il vantaggio di avere a propria disposizione un bonus di 10 minuti.

Oltre che in televisione è possibile seguire lo show anche in streaming e on demand su Discovery+.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata del 27 novembre di Bake Off Italia prende il via con la prova creativa. Per l’occasione, i protagonisti devono reinventare la cassata, un grande classico della pasticceria italiana. I partecipanti sono liberi di stravolgerla nella forma, nella consistenza e nella preparazione, rispettando però un paletto: il dolce, infatti, deve contenere la ricotta, la frutta candita e la pasta reale.

La serata procede con la prova tecnica. Protagonista della manche è Iginio Massari, che costringe i concorrenti a realizzare una particolare rivisitazione della torta Sette Veli. Si tratta di una preparazione che ha come base la pasta roulade, con un velo sottilissimo di cioccolato, una mousse di cioccolato leggera e, al centro, una bavarese alla nocciola. Il tutto ricoperto con una glassa al cacao e decorata con una corona di frutti e, sul fondo, con dei quadratini di cioccolato colorato.

Bake Off Italia 27 novembre, la prova a sorpresa

La puntata odierna di Bake Off Italia termina con la prova a sorpresa. I concorrenti devono realizzare delle torte che sfidano la gravità, molto in voga sui social. Si tratta di preparazioni che simulano una caduta ma che rimangono in piedi. I concorrenti devono realizzare delle torte di almeno tre piani e la cosa fondamentale è che siano storte. Fondamentale è la fase della progettazione: i dolci, infatti, devono dare l’idea di stare per cadere, ma in realtà devono essere perfettamente equilibrati.

Al termine della serata, i giudici hanno premiato Danila con il Grembiule Blu. L’eliminato, invece, è Onofrio.