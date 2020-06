Questa sera, martedì 9 giugno 2020 torna, alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. Conducono Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Come di consueto, in questa nuova edizione, la puntata è preceduta da Iene.it: Aspettando le Iene, condotta da Giulia Innocenzi fruibile anche diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay. Sempre su Mediasetplay è possibile seguire in streaming la diretta della puntata di stasera.

Le Iene Show 9 giugno 2020 – Una bomba ecologica in fondo al mare

Il primo servizio di stasera, della iena Luigi Pelazza, riprende le bellezze del cosiddetto Santuario dei Cetacei, un lembo del Mar Tirreno in cui vive un complesso ecosistema ittico. Ma dove sono state disperse numerose ecoballe di rifiuti altamente inquinanti. L’avvenimento risale a ben 5 anni fa, ma solo oggi le ecoballe stanno diventando un problema ecologico importante, a causa del logorio degli strati di plastica in cui i rifiuti sono avvolti.

La Iena Luigi Pelazza si è immerso sul luogo del disastro insieme con alcuni sub professionisti, raggiungendo una profondità di ben 40 metri sotto al livello del mare. Ma nonostante le ricerche approfondite, durante il servizio i sub non riescono a individuare le ecoballe. Che spesso si incagliano con le reti dei pescherecci venendo trasportate a grande distanza da dove erano state originariamente individuate.

La protezione Civile, però, è costretta dalla burocrazia a indire un bando per la rimozione delle ecoballe, prima che sia troppo tardi.

Le Iene Show 9 giugno 2020 – Recensioni false su Amazon

Il servizio seguente tratta di Amazon, il noto shop online. Tutti i prodotti sul servizio sono recensiti con un sistema, che permette ai clienti di assegnare da 1 a 5 stelle ai prodotti su Amazon. Non sempre le recensioni, però, sono genuine. Spesso, infatti, i venditori inviano gratuitamente sample dei propri prodotti in cambio di recensioni estremamente positive, a 5 stelle.

Il problema, però, è che le recensioni false con il tempo si erano moltiplicate tanto da costringere Amazon a correre ai ripari e valutare quasi individualmente le recensioni assegnate ai vari prodotti. Tuttavia, le precauzioni prese da Amazon non sono bastate a fermare i recensori fake.

Viene presentato un ragazzo che, infatti, è riuscito a far parte di un programma attraverso il quale ottiene numerosi prodotti gratis. Ma, in cambio, deve assegnare una recensione a 5 stelle a tutti i prodotti che riceve. Sulla chat Telegram, in particolare, parrebbe essersi creato un sottobosco di gruppi nei quali i venditori spiegano tutti i passaggi necessari a bypassare i meticolosi controlli di Amazon.

Le Iene Show 9 giugno 2020 – Lo scherzo a Fernanda Lessa

Fernanda Lessa, modella e Dj di origini brasiliane naturalizzata italiana, è la vittima inconsapevole di uno dei terribili (in senso buono) scherzi delle Iene. La donna è appassionata di film sulle spie e polizieschi, dunque, le Iene le faranno credere che suo marito, in realtà, è un agente 007 in incognito.

Inizialmente, le Iene disseminano piccoli indizi nella casa di Fernanda Lessa e suo marito: guanti di gomma lasciati a terra, i cani della coppia chiusi in una stanza. Quindi, le stranezze si moltiplicano, e viene loro recapitato un pacco misterioso con dentro una pistola. A questo punto, il marito deve dire “la verità” a sua moglie; lui è un agente segreto.