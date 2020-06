Martedì 9 giugno, in diretta dalle 20.35 su Rai1, va in onda Con il cuore nel nome di Francesco.

Dal piazzale della Basilica Superiore di San Francesco D’Assisi, Carlo Conti conduce il consueto evento benefico organizzato dai Frati Francescani. Il conduttore è affiancato da Gianni Morandi. La serata è dedicata alla promozione della raccolta fondi per alcuni progetti dedicati alla solidarietà. Sul palco si alternano storie e testimonianze di fraternità religiosa e civile. E’ possibile donare, fino al 15 luglio, inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45515.

Con il cuore nel nome di Francesco diretta 9 giugno storie solidarietà

Carlo Conti e Gianni Morandi introducono la puntata indossando le mascherine. Per rispettare le regole sul Covid 19, per la prima volta nella storia dell’evento, il piazzale della Basilica è completamente vuoto. Sullo sfondo si può ammirare il grande prato verde che circonda il palco. E da dove appare in rilievo la scritta “PAX”, ovvero Pace.

Al rientro dalla pubblicità, Gianni Morandi canta dal vivo Il mondo cambierà. Prima di iniziare i conduttori ricordano il numero solidale 45515. Successivamente sale sul palco Padre Mauro Gambetti.

Egli racconta che la solidarietà non si è fermata nemmeno con il Covid 19. Attraverso i loro progetti hanno cercato di sostenere le persone che si sono trovate in difficoltà economiche a causa delle chiusure delle aziende e delle attività. Le mense francescane si sono riunite ed hanno collaborato in sintonia.

Sul palco si esibisce nuovamente Gianni Morandi con Occhi di ragazza(1970). La signora Luisa è stata un‘insegnante per 20 anni. E dopo la pensione ha scelto di dedicarsi all’Istituto Paritario dove ha lavorato per anni. La scuola però sta ora affrontando delle difficoltà. E’ chiusa dal 24 febbraio. Le aule sono vuote e gli insegnanti sono in cassa integrazione. E non si sa in quale modo potrà ripartire a settembre. Necessita di alcuni fondi per poter sopravvivere.

Dopo la testimonianza della signora, Gianni Morandi interpreta altri due successi Scende la pioggia (1968) e Un mondo d’amore (1967). Esibirsi senza il pubblico in platea genera un’atmosfera surreale. Ed un silenzio quasi assordante.

Successivamente Carlo Conti dedica un minuto di silenzio a tutte le vittime del Coronavirus. E Gianni Morandi si esibisce in Se non avessi più te (1966).

Con il cuore nel nome di Francesco Don Alberto

Sale sul palco Don Alberto Debbi. Dopo essersi laureato in medicina e aver praticato la professione, ha deciso di lasciare tutto per indossare le vesti ecclesiastiche. In occasione della pandemia è tornato in ospedale per curare i malati. Don Alberto è specializzato in Pneumologia e ringrazia chi gli ha concesso l’occasione di poter aiutare gli altri nelle corsie della struttura sanitaria.

Gianni Morandi si esibisce in un medley cantando Chimera, La fisarmonica, Ma chi se ne importa. E Non son degno di te.