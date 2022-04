Le Iene 13 aprile, anticipazioni: Joe Bastianich in un viaggio introspettivo in Perù

Condividi su

Mercoledì 13 aprile 2022, dalle ore 21:20 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene. A condurre la coppia formata da Teo Mammucari e da Belen Rodriguez. Con loro, in studio, anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Diversi gli ospiti attesi nella prossima puntata del programma.

Le Iene 13 aprile 2022, Sangiovanni tra gli ospiti

Nel corso della puntata de Le Iene del 13 aprile 2022 sarà ospite in studio Sangiovanni. Il cantante, scoperto nel corso dell’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ha recentemente pubblicato il suo primo album di brani inediti.

Ma nella prossima puntata del programma sarà presente anche l’influencer italo-americana Soleil Sorge. La ragazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, la scorsa settimana è stata vittima di uno scherzo realizzato dalla iena Nicolò De Devitiis.

Le Iene 13 aprile 2022, torna la iena Joe Bastianich

Nel corso della puntata de Le Iene del 13 aprile 2022, poi, sarà mandato in onda un servizio realizzato dalla iena Joe Bastianich. L’imprenditore, infatti, racconterà la prima parte del viaggio introspettivo che ha realizzato in Perù. Nel corso del servizio, in particolare, Bastianich sperimenterà l’Ayahuasca, il decotto a base di diverse piante amazzoniche in grado di indurre un effetto visionario.

Durante il reportage di viaggio della iena Joe, poi, interverranno anche due ospiti. La prima è Tania Re, psicologa e psicoterapeuta con una formazione in antropologia. Il secondo esperto che interverrà nel servizio, invece, è Luca Pani, ordinario di Farmacologia all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Nella prossima puntata dello show si parlerà della guerra in Ucraina

Ma durante la puntata de Le Iene del 13 aprile 2022, si tornerà a parlare della guerra in Ucraina. La iena Matteo Viviani, in particolare, mostrerà delle immagini inedite da Bucha, realizzate per il programma da una fotografa di Kiev. Quest’ultima, poi, ha anche rivolto delle domande alle persone sul posto che, da più di un mese, stanno vivendo il conflitto.

L’inviata Nina Palmieri, invece, intervisterà una delle influencer russe che, negli scorsi giorni, ha postato sui social delle immagini che la ritraevano intenta a distruggere delle costose borse di un noto brand di moda parigino.

Infine, nel corso de Le Iene del 13 aprile 2022 l’inviato Gaetano Pecoraro tornerà a parlare dei meccanismi sottostanti alle ospitate in tv. A tal proposito, la iena ha chiesto i pareri di Toni Capuozzo, Angelo Gugliemi e Carlo Freccero. Inoltre, Pecoraro raccoglierà la testimonianza di un importante dirigente che ricopre un ruolo apicale all’interno dell’azienda pubblica.